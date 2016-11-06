محمدباقر حاجی لر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر ۳۸۱ زندانی جرایم غیر عمد در زندانهای استان شناسایی شدهاند که از این تعداد ۲۸۵ زندانی محکومیت مالی دارند.
وی افزود: متأسفانه در بین زندانیان افراد آبرومندی وجود دارند که به دلیل نوسانات اقتصادی و چک برگشتی زندانی شدهاند.
مدیرعامل ستاد دیه استان بیشترین زندانیان را در بازه سنی ۴۰ الی ۵۰ سال دانست و تأکید کرد: به غیر از این تعداد در حال حاضر ۸۲ زندانی مهریه و ۱۴ زندانی دیه نیز در زندانهای استان شناسایی شدهاند.
به گفته حاجی لر در بین زندانیان غیر عمد ۱۰ نفر از زندانیان خانم هستند و متأسفانه به دلیل ضمانت فرد دیگر، فوت کارگر ساختمانی در هنگام تعمیر منزل و مسائلی از این دست قادر به تأمین مالی بدهی و دیه نبوده و زندانی شدهاند.
وی با تأکید به اینکه زندانیان مالی مجرم و خلافکار نیستند، ادامه داد: ستاد دیه در سالهای اخیر تلاش کرده با بهرهگیری از روحیه نوعدوستی شهروندان اردبیلی زمینه حمایت از این زندانیان و آزادسازی آنها را فراهم سازد.
مدیرعامل ستاد دیه استان به آزادسازی ۱۶۷ زندانی جرایم غیر عمد از ابتدای سال اشاره کرد و افزود: با واسطهگری و بخشش بخشی از بدهی توسط شکات، ارائه تسهیلات بانکی و کمکهای مردمی جمع آوری شده در ستاد دیه استان تلاش بر این بوده زمینه آزادسازی این زندانیان فراهم شود.
حاجی لر گفت: زندانی شدن چنین افرادی اثرات سو روحی و روانی متعددی برای فرد و خانواده وی دارد و لازم است زمینه تصفیه بدهی مالی این افراد تسهیل شود تا بتوانند به آغوش خانواده بازگردند.
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