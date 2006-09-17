قراردادبلوك اكتشاف و توسعه خرم آباد به امضاء رسيد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، شركت ملي نفت به منظور جلب مشاركت وهمكاري شركت هاي نفتي جهان در ارزيابي و اكتشاف منابع هيدروكربري در كل حوضه هاي رسوبي كشور اقدام به برگزاري مناقصه بين المللي براي 16 بلوك كرد كه قبلا نيز در سه بلوك كوهدشت ، گرمسار و ساوه قراردادهايي به امضاء رسيده بود.

طبق اين گزارش، دومين قرارداد شركت ملي نفت ايران و شركت نروژي هيدروزاگرس نيز نهايي شد و كليه هزينه هاي عمليات آن اعم از لرزه نگاري ، زمين شناسي و حفاري سه حلقه چاه اكتشافي به عهده پيمانكار خواهد بود.

همچنين، حداقل تعهد بودجه اي پيمانكار دراين قرارداد مبلغ 5/49 ميليون دلارو مدت آن براي عمليات اكتشافي چهار سال مي باشد كه در صورت وجود هيدروكربور و نياز به عمليات تكميلي اكتشافي و حفر چاه هاي بيشتر ، سقف تعهدات پيمانكار تا مبلغ 5/107 ميليون دلار افزايش خواهد يافت .

اين گزارش حاكي است ، پس از مرحله اكتشاف و توصيف و در صورت كشف ميدان تجاري ، فاز توسعه بلوك خرم آباد نيز به وسيله همين پيمانكار به مرحله اجرا در خواهد آمد.

لازم به ذكر است ، بلوك خرم آباد به وسعت تقريبي هفت هزار و 425 كيلومتر مربع در غرب ايران و در محدوده استان لرستان قرار گرفته است .

اين گزارش حاكي است ، در اين قرارداد پيمانكار متعهد شده است حداكثر استفاده از توان داخلي كشور را جهت اجراي موثر پروژه به عمل آورد.

در اين پروژه مطالعات كامل زمين شناسي انجام خواهد شد و جهت پتانسيل ها حداقل 600 كيلومتر خط لرزه نگاري دو بعدي برداشت مي شود، همچنين حداقل سه چاه اكتشافي حفاري خواهد شد و در صورتيكه شواهد مثبت هيدروكربوري حاصل شود اقدام به عمليات تكميلي به ميزان 300 كيلومتر لرزه نگاري سه بعدي و دو حلقه اضافه حفاري خواهد شد.