۱۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۵۸

پیش ازظهر یکشنبه؛

«سجاد محمدی» ورزشکار ملی‌پوش همدانی تجلیل شد

همدان- مراسم تجلیل از سجاد محمدی ساسان، اسکیت‌باز همدانی با حضور جمعی از ورزشکاران، رئیس هیئت اسکیت و معاون اداره کل ورزش جوانان استان همدان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت اسکیت استان همدان پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری مراسم استقبال از این ورزشکار گفت: سجاد محمدی ساسان در بین ۸ اسکیت باز مطرح جهان قرار گرفته است.

مهدی مجیدی با تشکر از همراهی مدیرکل اداره ورزش جوانان استان همدان و معاون وی در حمایت از این رشته ورزشی گفت: امسال برای دومین سال، سجاد محمدی ساسان به مسابقات برون مرزی اعزام شده و با برنامه ریزی و تلاش بی وقفه در بین ۸ اسکیت باز مطرح آسیا قرار گرفته است.

وی گفت : با توجه به راه اندازی کمیته فری استایل در شهر همدان این ورزشکار توانسته شاگردانی در سطح کشور پرورش دهد که عناوین قهرمانی کشور و نایب قهرمانی کشور را از آن خود کرده اند.

معاون قهرمانی اداره ورزش و جوانان استان همدان نیز با تقدیر و تشکر از زحمات رئیس هیئت اسکیت استان همدان گفت: با مدیریت جدید هیئت اسکیت استان همدان شاهد پویایی و ارتقای این رشته ورزشی در استان همدان هستیم.

علی ضمیری کامل با آرزوی کسب موفقیت های بیشتر برای جوانان در عرصه ورزش گفت: باید برای پویایی و ارتقای این رشته ورزشی تلاش کرد.
 

