به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت اسکیت استان همدان پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری مراسم استقبال از این ورزشکار گفت: سجاد محمدی ساسان در بین ۸ اسکیت باز مطرح جهان قرار گرفته است.

مهدی مجیدی با تشکر از همراهی مدیرکل اداره ورزش جوانان استان همدان و معاون وی در حمایت از این رشته ورزشی گفت: امسال برای دومین سال، سجاد محمدی ساسان به مسابقات برون مرزی اعزام شده و با برنامه ریزی و تلاش بی وقفه در بین ۸ اسکیت باز مطرح آسیا قرار گرفته است.

وی گفت : با توجه به راه اندازی کمیته فری استایل در شهر همدان این ورزشکار توانسته شاگردانی در سطح کشور پرورش دهد که عناوین قهرمانی کشور و نایب قهرمانی کشور را از آن خود کرده اند.

معاون قهرمانی اداره ورزش و جوانان استان همدان نیز با تقدیر و تشکر از زحمات رئیس هیئت اسکیت استان همدان گفت: با مدیریت جدید هیئت اسکیت استان همدان شاهد پویایی و ارتقای این رشته ورزشی در استان همدان هستیم.

علی ضمیری کامل با آرزوی کسب موفقیت های بیشتر برای جوانان در عرصه ورزش گفت: باید برای پویایی و ارتقای این رشته ورزشی تلاش کرد.

