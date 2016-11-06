۲۰ کیلومتر از نقاط حادثه خیز جاده ایلام به مهران اصلاح شد

حسین کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه امسال در بخش های مختلفی مشکلات زیرساخت های مرز مهران نسبت به سال گذشته بهتر شده و در بخش راهسازی ۲۰ کیلومتر از نقاط حادثه خیز جاده ایلام به مهران اصلاح شده و یا در دست اقدام است.

وی بیان داشت: یکی دیگر از مهمترین اقدامات انجام برای اربعین در مرز مهران ساماندهی پارکینگ ها و ایجاد ظرفیت برای پارک ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو است.

کلانتری با اشاره به ایجاد پایانه برکت در مرز مهران افزود: مسیر تردد اتوبوس‌ها از سه کیلومتری شهر مهران جدا می‌شود و بخشی از مسیر جاده کمربندی جنوبی و بخشی از جاده اختصاصی به پارکینگ برکت صورت می‌گیرد و مشکلات ترافیکی که در سال‌های گذشته وجود داشت، دیگر امسال شاهد آن نخواهیم بود.

وی تصریح کرد: پارکینگ برکت در زمینی به مساحت ۲۵ هکتار و با ۱۳۰ دوش حمام، سرویس بهداشتی و با ساخت سه سوله با زیربنای دو هزار مترمربع برای رانندگان در حال ساخت است و به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام افزود: در حال حاضر نیز ۹۶ گیت خروجی با تجهیزات کامل روز آماده ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی است و با تلاش مسئولان استانی قرار است رفت و آمد در ایام اربعین به‌صورت شبانه‌روزی ازاین مرز انجام شود.