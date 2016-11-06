به گزارش خبرنگار مهر، حمید پور مهدی ظهر یکشنبه در سومین جلسه ستاد اربعین شهرستان نهاوند گفت: خوشبختانه با فعالیت حوزهها و پایگاههای مقاومت تاکنون در شهرستان نهاوند مبلغ ۴ میلیون تومان برای پذیرایی از زائرین اربعین در موکبهای شهرستان جمعآوریشده است.
وی با تأکید بر اینکه این مبلغ تنها کفاف دو روز پذیرایی را میدهد، عنوان کرد: اطلاعرسانی و تبلیغات گسترده در راستای جمعآوری نذورات در سطح شهرستان احساس نیاز میشود.
جانشین فرمانده سپاه ناحیه نهاوند بابیان اینکه موکبهای شهرستان نهاوند یک هفته قبل و یک هفته بعد از اربعین حسینی خدماترسانی میکنند، گفت: امیدواریم با حمایتهای ائمه جمعه و جماعات شهرستان همچون سال گذشته مبالغ قابلتوجهی برای خدمترسانی به زائران اباعبدالله در شهرستان جمعآوری شود.
وی بابیان اینکه در روزهای آتی کار پوشش داربستهای موکب برپا شده در پارک کوثر انجام میشود، گفت: با توجه به نیاز علاوه بر داربستها تعدادی چادر برای استراحت زائران توسط سپاه ناحیه نهاوند برپا خواهد شد.
پور مهدی در ادامه بابیان اینکه تا این لحظه در بخش خزل کاری در راستای مصوبات ستاد اربعین انجامنشده، گفت: مهمترین اقدام در این بخش توسط متولی مسجد قمر بنیهاشم و حوزه مقاومت بسیج این بخش انجامشده و باید هماهنگیهای بیشتر هرچه سریعتر انجام شود.
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