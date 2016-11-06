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۱۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۲۲

مسعود رایگان با «دو مرد در یک اتاق» به شهرستان‌ها می‌رود

مسعود رایگان با «دو مرد در یک اتاق» به شهرستان‌ها می‌رود

نمایش «دو مرد در یک اتاق» با موضوع ایدز و به کارگردانی مسعود رایگان در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور روی صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سیاست های فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور برای آشنایی عموم جامعه با بیماری ایدز که پیش از این منجر به تولید سریال «پریا»، برگزاری کمپین هنر، ایدز و برگزاری مسابقه پوستر ایدز شده بود، نمایش «دو مرد در یک اتاق» به کارگردانی مسعود رایگان در شهرستان ها برای دانشجویان رشته های مختلف پزشکی و مردم علاقه مند به اجرا گذاشته می شود.

 «دو مرد در یک اتاق» طبق برنامه ریزی انجام شده از ۱۶ آبان تا ۱۵ آذر در ٢٠ دانشگاه سراسر کشور به صحنه می رود.

این نمایش اولین اجرای خود را در شهر شاهرود به صحنه خواهد برد و پس از آن به اصفهان می رود.

متن نمایش «دو مرد در یک اتاق» در سال ۱۹۸۶ به سفارش سازمان ملل و توسط ۲ نویسنده سوئدی و فنلاندی درباره بیماری ایدز به عنوان طاعون قرن نوشته شده و مسعود رایگان آن را ترجمه کرده است.

خسرو شهراز و اردلان شجاع کاوه بازیگران این درام اجتماعی هستند و محرم براتی نیز مجری طرح این اثر نمایشی است.

کد مطلب 3816756

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