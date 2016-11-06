۷۰۰ میلیارد تومان برای اتمام خط ۲ قطارشهری مشهد نیاز است

کیانوش کیامرز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سری دوم ناوگان خط دو قطار شهری مشهد به گمرک بندرعباس رسیده، اظهار کرد: از آنجایی که مراحل گمرک بسیار سخت است، ما در شهرهای دیگر برای ترخیص اجناس خود از گمرک با مشکلات بسیاری روبه رو هستیم و هزینه‌های سنگینی را در این زمینه پرداخت کرده‌ایم اما خوشبختانه در مشهد رابطه بسیار خوبی با اداره گمرک داریم.

وی ادامه داد: هزینه‌هایی که در این راستا پرداخت می‌کنیم بسیار زیاد است و خیلی از درآمدهایی که از دولت می‌گیریم به گمرک‌ها پرداخت می‌کنیم که این امر باعث عقب افتادگی در اجرای پروژه‌های قطار شهری مشهد می‌شود.

مدیر عامل قطار شهری مشهد افزود: طبق قراردادی که با شرکت واگن سازی تهران منعقد کرده‌ایم قطعات قطار شهری از بندرعباس وارد تهران و یک سری از قطعات در داخل کشور توزیع می‌شود و حتی رنگ واگن‌ها نیز در داخل ایران صورت می‌پذیرد.

وی از وجود دو چالش نام برد و عنوان کرد: با شرکت واگن سازی تهران جلساتی داشته‌ایم که طی زمان‌بندی مشخصی قطارها را به مشهد تحویل بدهند و همچنین قطعات تعداد ۱۵ واگن را از بندرعباس بارگیری شده‌ است و به سمت تهران حرکت کرده و با قولی که از واگن سازی تهران گرفته‌ایم امیدواریم قبل از تاریخ ۲۲ بهمن سال جاری تعداد سه رام قطار کامل در مشهد تحویل داده شود.

کیامرز با بیان اینکه سه رام قطار دیگر در بندر دالیان چین بارگیری شد و امیدوار هستیم تا چند روز آینده مشکلات گمرکی آن در چین برطرف شود، ادامه داد: با ساماندهی موانع موجود می‌توانیم فاز اول خط دو را با تعداد شش رام قطار به بهره برداری برسانیم.

وی با ابراز خرسندی از اینکه اجرای عملیات خط دو قطار شهری مشهد با صرف کمترین حادثه به پایان رسید، گفت: ما مدعی تونل‌سازی در کشور هستیم و در مسیرهای قطار شهری حتی کوچکترین نشست آب زیرزمینی را شاهد نبودیم و با وجود تمام موانع در کشور نمونه هستیم.

مدیر عامل قطار شهری مشهد در رابطه با تعداد واگن مورد نیاز برای خطوط قطار شهری مشهد، تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی به تعداد ۱۰۰ واگن برای خط دو و تعداد ۶۰ واگن برای توسعه و کاهش زمان در خط یک نیازمند هستیم که طبق مصوبه دولت، وزارت کشور باید برای تامین دو هزار واگن مترو در سطح کشور برنامه‌ریزی‌های مورد نیاز را انجام دهد.

وی اضافه کرد: در ۲۲بهمن ماه سال جاری هشت کیلومتر از خط دو را از انتهای بلوار طبرسی تا میدان شهدا به بهره‌برداری می‌رسانیم.

کیامرز با اشاره به اینکه برخی از اجناس مربوط به هشت کیلومتر فاز اول خط دو وارد کشور شده است، ابراز کرد: برخی از آن‌ها در گمرک مشهد و مقداری دیگر در گمرک بندرعباس هستند، و برای یک سوزن تغییر مسیر در میدان شهدا مشکلاتی داریم که امیدوار هستیم به زودی برطرف شود.

وی در رابطه با شرایط نابسامان حمل و نقل ریلی در کشور گفت: در حال حاضر حمل و نقل کشور مشکلات بسیاری دارد و منابع مالی نیز در این زمینه در شرایط بدی به‌سر می‌برد و برنامه ریزی و زیرساخت‌های مناسبی در این راستا وجود ندارد، اما با همه این مسائل ما تلاش خود را برای سرعت و بهبودی این عوامل مد نظر خود قرار داده‌ایم.

مدیر عامل قطار شهری مشهد با بیان اینکه خط سه قطار شهری به طول ۲۸ و نیم کیلومتر مسیر شهرک ابوذر تا منطقه قاسم آباد را طی می‌کند و تا این زمان هفت درصد پیشرفت اجرایی داشته، اظهار کرد: این خط از طریق دو ایستگاه در خیابان شارستان و یک ورودی در باب الجواد(ع) به حرم مطهر رضوی متصل می‌شود.

وی در ادامه گفت: در ماه آینده آستان قدس رضوی زمینی در باب‌الجواد به ما واگذار می‌کند و در این زمینه مشکلی نداریم.

کیامرز ادامه داد: عملیات حفاری ۱۴و نیم کیلومتر خط دوم قطار شهری مشهد نیز از منطقه رضاشهر به سوی منطقه طبرسی شمالی پانزدهم بهمن ماه سال گذشته به پایان رسید.

وی عبور از ساختمان مجد را یکی از موانع حفاری خط سه دانست و تصریح کرد:خوشبختانه طی هفته‌های گذشته با جاگذاری دستگاه‌های سنجش و اندازه گیری و استفاده از تخصص مهندسان قرارگاه خاتم الانبیاء، بدون هیچ گونه نشستی از ساختمان پروژه مجد عبور کردیم.

مدیر عامل قطار شهری مشهد ادامه داد: در میدان ابوطالب نیز ما در عمق ۱۳ متری با یک لوله فاضلاب بسیار بزرگ مواجه شدیم که با همکاری مشاور و سازمان آب و فاضلاب توانستیم این مشکل را نیز حل کنیم.

وی تاکید کرد: تا آبان ماه سال ۹۶ کل خط دو به بهره‎برداری می‌رسد و برای این کار رقمی معادل ۷۰۰ میلیارد تومان باید هزینه کنیم و تا کنون نیز هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای احداث این خط هزینه شده است.