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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۲۷

داود عابدين زاده در گفتگو با "مهر" :

براي شكست حريفان انگيزه بالايي دارم/ با كسب مدال به ايران بر مي گردم

براي شكست حريفان انگيزه بالايي دارم/ با كسب مدال به ايران بر مي گردم

كشتي گير وزن 74 كيلوگرم تيم ملي كشتي فرنگي گفت: انگيزه بسيار بالايي براي كسب مدال از مسابقات چين دارم و تمام توانم را براي محقق كردن اين انگيزه به كار مي بندم.

داودعابدين زاده درگفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت : دليلي براي كم فروشي ندارم. هم روحيه خوبي دارم و هم تمرينات منسجمي را پشت سرگذاشته ام.

وي افزود: درچند روزباقي مانده به اعزام تلاش مي كنم وضعيت خود را حفظ كنم تا به راحتي سر وزن برسم ضمن آنكه وضعيت من و سايرنفرات حاضر در اردو هر روز بهتر مي شود.

عابدين زاده خاطرنشان كرد: حريفان مطرحي در اين وزن حضوردارند اما من براي شكست دادن همه آنها انگيزه لازم را دارم و اميدوارم بتوانم هر آنچه در توان دارم ارائه كنم.

وي وضعيت تمرينات اردو را مثبت ارزيابي كرد و گفت : مربيان برنامه ريزي خوبي براي تيم داشته اند و درچند روز اخيركارهاي سرعتي را تمرين كرده ايم و اگرازبيرون اردو مشكلي پيش نيايد در درون هيچ مشكلي نيست.

تيم ملي كشتي فرنگي بزرگسالان كشورچهارشنبه 29 شهريورماه جاري جهت شركت درمسابقات قهرماني جهان در كوانگ جو چين عازم اين كشور مي شود.

کد مطلب 381681

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