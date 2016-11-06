شهردار رشت نسبت به نامه های شورا بی توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و شصت و چهارمین جلسه شورای اسلامی رشت صبح یکشنبه با تاخیری نزدیک به یک ساعت در حالی تشکیل شد که در آن یکی از اعضای شورا نسبت به بی توجهی شهردار به نامه های شورا و اعضای آن ابراز نارضایتی کرد.

مجید رجبی ویسرودی در نطق پیش از دستور خود در این جلسه با بیان اینکه نظارت بر عملکرد شهرداری وظیفه قانونی شورا است اظهار کرد: طی نامه ای از شهردار خواسته شد که گزارشی از چگونگی مناقصات برگزار شده از ابتدای سال به شورا ارائه کند اما هیچ توجهی به این نامه از سوی شهردار نشده است.

این عضو شورا افزود: چهار بار نامه فوق تکرار شده است و باز شاهد بی توجهی شهردار نسبت به آن بوده ایم.

وی با اشاره به وضعیت پیاده راه فرهنگی رشت و بی توجهی به نامه های شورا و کمیسیون عمران از سوی شهردار برای در جریان قرار دادن شورا نسبت به این پروژه، بی توجهی شهردار به نامه های شورا را سابقه دار دانست و گفت: برای شفاف سازی نسبت به چگونگی مناقصات اجرا شده در شهرداری، وظیفه قانونی شورا بوده که نظارت های لازم را انجام دهد و نامه های ارسال شده به شهردار برای شفاف سازی امور است.

رجبی تصریح کرد: در حق برخی افراد تحصیلکرده که برای شرکت در مناقصات شهرداری مشتاق هستند اجحاف شده است و هیائت رئیسه شورا باید نسبت به پیگیری نامه های شورا به شهردار تصمیم قاطع بگیرد.

در ادامه این جلسه، عضو دیگر شورا به وضعیت پیاده راه فرهنگی رشت اشاره و بیان کرد: بارها خواستار ارائه گزارش های لازم به شورا درباره نحوه اجرای پروژه شدیم اما هیچ وقعی از سوی شهردار دیده نشد.

محمدعلی رفیعی که سال گذشته ریاست شورا را بر عهده داشت افزود: با وجود اینکه بارها مساله اجرای پروژه پیاده راه را در نامه های مختلف به دستگاه های مختلف مطرح کردم اما در بسیاری از موارد نیز برخی از اعضا بقیه را تشویق به سکوت می کردند.

وی تصریح کرد: درست نیست که اجرای ضعیف پیاده راه را در کم کاری کمیسیون های تخصصی شورا بدانیم.

شهرداری امتیاز تیم سپیدرود رشت را خریداری کند

در ادامه جلسه عضو دیگر شورای شهر رشت نسبت به وضعیت دو تیم داماش و سپیدرود گفت: این دو تیم از سرمایه های اجتماعی شهر هستند.

رضا رسولی با بیان اینکه باید نسبت به حفظ این سرمایه ها اقدام کرد خواستار خرید مجوز باشگاه سپیدرود از سوی شهرداری رشت شد و افزود: وظیفه شورا ارتقای انسجام اجتماعی و فرهنگی است و خرید تیم سپیدرود و حمایت از تیم داماش می تواند در حفظ این سرمایه های اجتماعی و همینطور افزایش انسجام اجتماعی در بین شهروندان تاثیر بسیار پررنگی داشته باشد.

وی با حذر داشتن از ورود برخی افراد و بنگاه های اقتصادی به این دو تیم به ویژه تیم سپیدرود اظهار کرد: ارزش این دو تیم برای شهر و شهروندان رشتی بیشتر از آورده های اقتصادی است زیرا این دو تیم در بین مردم رشت و استان گیلان جایگاهی محکم دارند و ریشه فرهنگی را دارا هستند.

در ادامه جلسه یکصد و شصت و چهارم شورای رشت، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به ارائه گزارشی از عملکرد این کمیسیون پرداخت.

امیرحسین علوی با اشاره به تلاش های این کمیسیون برای ساماندهی به وضعیت امور مالی و اقتصادی شهرداری رشت گفت: اصلاح ساختار درون سازمانی شهرداری به همراه اجرای حسابرسی در امور مالی شهرداری از جمله اقداماتی بوده که کمیسیون برنامه و بودجه از سال نخست فعالیتش بر آن اصرار داشته است.

وی تغییر در نظام بودجه نویسی شهرداری را یکی دیگر از اقدامات اثر بخش کمیسیون برنامه و بودجه دانست و گفت: تصویب ضوابط تشویقی برای سرمایه گذاران و همینطور تخفیف در پرداخت عوارض مختلف برای سرمایه گذاران حوزه فرهنگی، ورزشی و گردشگری از جمله تصمیماتی بوده که از کمیسیون برنامه و بودجه به نتیجه رسید.

این عضو شورا با اشاره به بودجه شهرداری رشت در سال جاری به عملکرد برخی مناطق اشاره و بیان کرد: در برخی از مناطق شهرداری شاهد محقق نشدن بیش از ۶۰ درصدی بودجه هستیم که نیاز است در این راستا تلاش بیشتری در شهرداری صورت گیرد.

علوی با بیان اینکه در بودجه امسال شهرداری، منابع درآمدی متنوعی پیش بینی شده گفت: در حال حاضر شهرداری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد و در عین حال نسبت به بودجه، ۶۵ درصد عقب است.

وی تصریح کرد: برای تحقق بودجه نیاز است که شهرداری به تعهدات خود عمل کند و در عین حال به دنبال وصول مطالبات باشد و همچنین با ایجاد تکاپوی بیشتر در مناطق، نسبت به تحقق بودجه اقدام کند.

در جلسه علنی شورای رشت، دو لایحه نیز به تایید و تصویب اعضا رسید. لایحه طرح و نقشه راهبردی مدیریت پسماند شهرداری رشت و همینطور لایحه عناوین طرح های سرمایه گذاری در سه سطح خرد، متوسط و کلان به تصویب اعضا رسید.

همچنین اعضا با ارسال ۱۲۵ اتوبوس مستعمل شهرداری رشت برای تعمیر و بازسازی با استفاده از بودجه سازمان همیاری شهرداری ها موافقت کردند.