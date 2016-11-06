استقرار ۱۰۰ گشت ترافیکی طی اربعین در جاده های استان ایلام

سرهنگ محسن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۰۰ گشت پلیس راه برای کنترل ترافیک اربعین در محورهای مواصلاتی استان ایلام پیش‌بینی و در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در راستای برقراری امنیت ترافیکی زائران عتبات عالیات در ایام اربعین استقرار ۱۰۰ تیم گشتی و حدود ۴۰ ایستگاه موقت پلیس برنامه‌ریزی شده است.

ناصری ادامه داد: امیدواریم با تلاش ماموران پلیس راه و همکاری زوار اربعین حسینی با توجه به این که شاهد افزایش تردد زیادی در این ایام در محورهای ارتباطی استان ایلام خواهیم بود شاهد هیچ گونه سانحه دلخراش رانندگی نباشیم.

وی اضافه کرد: از تاریخ بیستم آبان ماه تا تاریخ ششم آذر ماه به مدت ۱۴ روز ممنوعیت تردد کامیون‌ها در سطح راه‌های مواصلاتی استان ایلام پیش‌بینی شده است تا بخشی از بار ترافیکی این محورها کاسته شود.

فرمانده پلیس راه استان ایلام گفت: البته این محدودیت شامل کامیون‌های حامل سوخت نبوده و این کامیون‌ها می‌توانند در این محورها تردد داشته باشند و تنها از تردد سایر کامیون‌ها ممانعت به عمل خواهد آمد.