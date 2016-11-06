مسابقات فوتسال جام شهید فهمیده در ملایر برگزار شد

غلامحسن اکبری در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری مسابقات فوتسال جام شهید حسین فهمیده اظهار داشت: هیئت روستایی عشایری شهرستان ملایر نسبت به برگزاری مسابقات چهارجانبه فوتسال بین نوجوانان بخش مرکزی اقدام کرد.

وی افزود: هیئت روستایی عشایری هرساله نسبت به برگزاری مسابقات متعددی در بخش‌های مختلف شهر می‌کند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در این مسابقات تیم «ازناو» موفق به شکست حریفان خود شد و در دیدار پایانی با پیروزی بر تیم شهید آوینی به مقام نخست مسابقات دست‌یافت.

اکبری عنوان کرد: این مسابقات در رده سنی نوجوانان برگزار شد تا استعدادهای خوبی از میان این نفرات کشف شود.

وی با اشاره به برنامه‌های ورزشی انجام‌شده در هفته تربیت‌بدنی در ملایر گفت: طی این هفته بیش از ۵۰ برنامه ورزشی در شهرستان ملایر برگزارشده است.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر عنوان کرد: همچنین هیئت همگانی در هفته تربیت‌بدنی ۳۰ برنامه مفرح و عمومی را برگزار کرد که هدف از اجرای این برنامه‌ها در هفته تربیت‌بدنی ایجاد تنوع، شناسایی این ورزش‌ها و مشارکت همه اقشار در ورزش بوده است.

وی یادآور شد: توزیع عادلانه و راه‌اندازی سالن‌های غیرفعال و باشگاه‌های جدید از اهداف اصلی در پیشبرد ورزش شهرستان ملایر است.