شورای ترافیک باید از احداث پارکینگ ها و حفاری های شهری مطلع شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور صبح یکشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان قرچک با اشاره به این نکته که نظم و انضباط ترافیکی در این منطقه بسیار مهم است، اظهار داشت: شورای ترافیک شهرستان قرچک باید از همه ظرفیت های موجود برای تسهیل در عبور و مرور شهروندان و مردم استفاده کند.

فرماندار شهرستان قرچک افزود: یکی از رسالت های مهم و خطیر شورای ترافیک شهرستان قرچک، حل مشکلات ترافیکی در معابر و مسیرهای تردد رانندگان و شهروندان بوده و این امر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: اعضای شورای ترافیک شهرستان قرچک باید با تمام توان و ظرفیت برای اجرایی شدن مصوبات این شورا تلاش کنند که این امر به رفاه هر چه بیشتر شهروندان کمک خواهد کرد.

فرماندار شهرستان قرچک تأکید کرد: شورای ترافیک شهرستان قرچک باید از احداث پارکینگ ها، حفاری ها و هرگونه اقدام دیگری که در سطح شهرستان انجام می پذیرد، مطلع بوده و اقدامات مقتضی را انجام دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم تصمیمات کارشناسی در حوزه ترافیک تأکید کرد: تصمیمات کارشناسی در حوزه ترافیکی بسیار مهم بوده و هرگونه تغییر هندسی، ترافیکی و گذری در شهر پس از تصویب در شورای ترافیک میسر خواهد بود.