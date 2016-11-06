اعتماد به نظام و انقلاب رمز موفقیت ما در دوران دفاع مقدس بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و ستاد خبری انجمن روزنامه نگاران دفاع مقدس در نخستین نشست از سلسله نشستهای این انجمن که با همکاری معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی برگزار می شود، در نشست عصر شهید جان بزرگی حجت‌الاسلام حسین زکریایی، پژوهشگر دفاع مقدس و عضو شورای مرکزی انجمن روزنامه‌نگاران دفاع مقدس با اشاره به اینکه یکی از بخش‌های جنگ که پس از پایان دوران دفاع مقدس مغفول مانده، عکس‌های به جا مانده از آن دوران است، گفت : این در حالی است که این بخش از خاطرات تصویری دوران دفاع مقدس بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به تلاشها، خدمات و دغدغه های سیدعباس میرهاشمی و همکارانش برای حفظ و ترمیم عکسهای به جا مانده از دوران دفاع مقدس اشاره کرد و وگفت:راه اندازی انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس نیز با این هدف صورت گرفته و در این راستا مجموعه‌هایی را نیز به چاپ رسانده‌اند.

جمع آوری بیش از یک میلیون فریم عکس از دوران دفاع مقدس

سیدعباس میرهاشمی، رییس انجمن عکاسان انقلاب و دوران دفاع مقدس در ادامه با بیان اینکه اگر می‌خواهیم از عکاسی در جنگ شناخت پیدا کنید، نخست باید با فضای جنگ، غلبه عکاسان بر احساسات‌شان و لحظه‌هایی که حادثه‌ای رخ می‌داد آشنا باشیم، گفت: زمانی که رزمنده‌ای درون سنگر در پی حفظ جانش بود، عکاسانی سر از سنگر بیرون می‌آوردند تا عکاسی کنند.

وی با بیان اینکه عکاسی در شرایط جنگ بسیار اضطراب‌آور و استرس‌زا است، افزود:ما باید در آن شرایط ضمن غلبه بر احساسات، به نکات تکنیکی هم توجه می‌کردیم.

میرهاشمی خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در رابطه با عکاسی در جنگ باید به آن توجه کنیم، این بود که گاهی نگاتیوها سهمیه‌ای به دست ما می رسید که معمولا فاقد کیفیت و دوام لازم بودند. از همین رو پس از گذشت سال‌ها، این عکس‌ها قارچ و باکتری زدند که موجب شد برخی از آنها از بین بروند.

میر هاشمی از جمع آوری بیش از یک میلیون فریم عکس از دوران ۸ سال دفاع مقدس خبر داد و با اشاره به تاسیس انجمن عکاسان دفاع مقدس ۱۲ سال از زمان جنگ تحمیلی، گفت: عکاسانی که در زمان جنگ مغشول عکاسی بودند نسبت به تخریب و از بین رفتن عکسها ابراز نگرانی کردند و در سال ۷۵ با تشکیل جلساتی متشکل از ۷ نفر از عکاسان اقدام به تنظیم اساسنامه این انجمن کردند و از سال ۸۰ انجمن عکاسان و روزنامه نگاران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس فعالیت جدی خود را آغاز کرد و در این راه شهید سعید جان بزرگی از عکاسان برجسته زمان جنگ قدمهای زیادی را برای حفظ این عکسها برداشت.

وی ادامه داد: به هیمن دلیل حفظ، ترمیم، نگهداری و شیوه ارائه عکس‌ها در دستور کارمان قرار گرفت که ما خوشبختانه توانستیم با تشکیل انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس این آثار را جمع‌آوری کنیم.

وی با اشاره به اینکه عکس‌ها معمولا بیانگر بخشی از واقعیت هستند و همه حقیقت را بازگو نمی‌کنند، گفت: برای حفظ خاطرات دفاع مقدس در رابطه با انتقال تجربیات عکاسان دوران دفاع مقدس به نسل جدید اردوهایی برگزار کرده‌ایم که گروه‌های مختلفی در آن حضور یافته‌اند.

وی به برگزاری نمایشگاه‌هایی در رابطه با عکس‌های دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت:خوشبختانه تبادل اطلاعات میان دو نسل از عکاسان به وجود آمده است.

وی گفت: تاکنون توانسته‌ایم بیش از ۱۵ جلد کتاب را به چاپ برسانیم و چهار جلد دیگر نیز در دست اقدام است که علاقه‌مندان می‌توانند آنها را تهیه کنند.

میرهاشمی اظهار امیدواری کرد راه برای پژوهشگران و دانشجویان رشته عکاسی و پژوهشگران این عرصه باز شود تا در رابطه با عکاسی انقلاب و دفاع مقدس فعالیت کنند.

اعتماد به نظام و تعلق خاطر به انقلاب رمز موفقیت ما در دوران دفاع مقدس بود

سعید صادقی، از پیشکسوتان عکاسی انقلاب و دفاع مقدس، گفت: تعهد و احساس مسئولیت رزمندگان و ملت ایران در دوران دفاع مقدس باید بازگو شود و به عنوان یک الگوی رفتاری مولفه‌های آن تبیین شود.

وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس با وجود اینکه در بحرانی‌ترین شرایط قرار داشتیم، اما به دلیل آنکه انسانهای اطرافم از ریا و نقاب به دور بودند، احساس امنیت بیشتری می‌کردم.

به گفته صادقی انقلاب و دفاع مقدس شرایطی را فراهم کرد که همه ارکان جامعه به یکدیگر اعتماد داشته باشند.

به گفته وی ما در دوران دفاع مقدس توانستیم با عکاسی زبان دیپلمات‌ها را دگرگون کنیم.

صادقی در رابطه با شهید سعید جان بزرگی گفت: پس از اینکه در عملیات رمضان با شکست مواجه شدیم و من نیز به مدت سه ساعت اسیر عراقی‌ها بودم، اما به شکر خدا توانستم از دست‌شان نجات یابم بسیار ناراحت به مواضع خودی رسیدم. سعید در آن شرایط مانند یک مادر من را تر و خشک کرد و اولین قطره آبی را که با دستانش به من داد هرگز فراموشم نخواهد شد. آنچه که من از نسل جوان انتظار دارم، این است که یاد جان بزرگی را گرامی بدارند و شجاعت، جسارت و تعهد ملی و دینی داشته باشند.

این عکاس جنگ گفت: اتحادی که آن زمان وجود داشت تمام کمبودها را از میان برده بود و این در شرایطی بود که ما تحریم بودیم.

سعید جان بزرگی هنرمند متعهد و خوش فکر بود

سعید علامیان، پیشکسوت روزنامه‌نگاری و دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران دفاع مقدس با اشاره به اینکه امیدوارم بتوانیم با برگزاری چنین جلساتی مطالب کمتر بازگو شده دوران دفاع مقدس را به نسل جوان منتقل کنیم، گفت: شهید جان بزرگی عبارتی به نام «هنرمند بسیجی» را مطرح کرد که مصداق اولش خود او بود.

وی ادامه داد: سعید یک هنرمند متعهد، خوش فکر و محجوب بود و ایده‌هایش بسیار خاص بود.

در پایان این مراسم با حضور سعید علامیان و سایر اعضای انجمن روزنامه نگاران دفاع مقدس از محمدصادق جان بزرگی، فرزند شهید سعید جان بزرگی با اهدای لوح تقدیر شد.

سلسله نشستهای انجمن روزنامه نگاران دفاع مقدس تا پایان بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات در ۲۱ آبان ماه، همچنان با حضور پیشکسوتان عکاسی دوران دفاع مقدس و خانواده های شهدا برگزار می‌شود.