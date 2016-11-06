فوتبال ایران زیرساخت های اولیه حرفه ای شدن را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی کیا ظهر یکشنبه مربی فوتبال تیم های پایه باشگاه هامبورگ آلمان و مدیر آکادمی کیا در ایران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فوتبال ایران بدون پشتوانه در مطالعه و برنامه ریزی لازم دست به حرفه ای شدن زد که در این راستا فوتبال کشور زیان دیده است، بیان داشت: در این فوتبال حرفه ای به جز تغییر شماره فارسی به انگلیسی و افزایش قرار دادها چیزی دیگر عاید فوتبال کشور نشده است.

مهدوی کیا ورود بازیکنان بی کیفیت به فوتبال را از معضلات دیگر فوتبال کشور نام برد و اضافه کرد: جالب است که در گذشته ما چندین بازیکن در لیگ های معتبر اروپا داشتیم و بازیکن به دیگر کشور ها صادر می کردیم ولی اکنون شاهد ورود بازیکنان خارجی به کشور هستیم.

به گفته وی، اکثر بازیکنان خارجی و برخی بازیکنان داخلی بی کیفیت اند و جالب تر اینکه بازیکنان خارجی خریداری شده در تیم های خود روی نیمکت و حتی روی سکوها هستند و هیچ کمکی به پیشرفت فوتبال کشور نکرده اند.

مدیر آکادمی کیا تصریح کرد: تیم های حرفه ای ما زیر ساخت های اولیه را ندارند، زمین چمن مناسب، اسپانسر، سیستم بلیط فروشی و حتی تماشاگر هم برخی تیم ها ندارند.

مربی فوتبال تیم پایه هامبورگ آلمان برنامه ریزی در فوتبال پایه و داشتن برنامه و مطالعه مناسب از فوتبال روز دنیا را از عوامل مهم پیشرفت فوتبال کشور نام برد و خاطرنشان کرد: کشور ژاپن با تدوین برنامه ریزی ۵۰ساله به دنبال فتح جام جهانی است و بازیکنان آن در بهترین تیم های اروپایی جای بازیکنان ما را گرفته اند و ما برای ورود بازیکنان با پتانسیل بالای کشور به سطح فوتبال جهان چه کرده ایم؟

مهدوی کیا افزود: پرداختن به فوتبال پایه و تربیت مربی کارآمد در این رده سنی به عنوان نماینده فدراسیون فوتبال در هر استان و شهرستان و تعامل مناسب بین این مربیان، می تواند فوتبال کشور را به سمت جلو سوق دهد نه اینکه برای ورود نوجوانان و جوانان به تیم های خوب از والدین پول بگیرند.

بازیکن سابق تیم ملی از حضور چهار بازیکن هرمزگانی در تیم آکادمی کیا سخن گفت و اضافه کرد: سراسر کشور دارای استعداد و پتانسیل های خوبی در رده نوجوانان و جوانان است که با برنامه ریزی مناسب می توان پشتوانه خوبی را برای فوتبال کشور بسازیم و تیم ملی کشور را بیمه کنیم نه اینکه با انتخاب ۵۰ الی ۶۰ نفر، تیم ملی را از رده سنی نوجوانان به جوانان و بعد به تیم امید ببریم و کمتر استعداد خوب کشور حضور در این تیم ها را داشته باشد.

مهدوی کیا هدفش را از ساخت این آکادمی، کشف استعدادهای خوب فوتبال کشور برشمرد و اظهارداشت: شما می توانید تمام نوجوانان از هر منطقه کشور که دارای استعداد فوتبال هستند معرفی و با مراجعه به آکادمی کیا در تهران و قبولی در تست ها، به این آکادمی ورود پیدا کنند.

اسطوره فوتبال ایران پرداختن به تحصیل را از اهداف مهم این آکادمی یاد کرد و گفت: با توجه به برگزاری اردوهای درون و برون کشور به دنبال تأسیس مدرسه غیرانتفاعی در دل این آکادمی هستیم تا معلمان به صورت مداوم همراه دانش آموزان باشند و تربیت ورزشکاران تحصیل کرده از مهمترین اهداف هست که ما آن را دنبال می کنیم.

آکادمی کیا و مهدی مهدوی کیا به دعوت و میزبانی آکادمی مهد ورزش قشم به جزیره قشم سفر کرده و قرار است با این تیم یک دیدار تدارکاتی هم برگزار کند.