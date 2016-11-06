تامین انرژی با مصرف سیب زمینی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد تاج کی ظهر یکشنبه در کارگروه کشاورزی زنجان افزود: امروزه نقش تغذیه در جلوگیری از ابتلا به انواع بیماری ها غیر قابل انکار است به طوری که با اهمیت دادن و توجه کافی به رژیم غذایی می توان از بروز بسیاری از بیماری ها پیشگیری کرد.

وی با تاکید بر اهمیت و لزوم وارد کردن سیب زمینی در سبد غدایی روزانه خانوارها تصریح کرد: سیب زمینی از جمله سبزیجات نشاسته ای بوده که حاوی مقادیر زیادی کربوهیدرات است و لذا با مصرف روزانه آن انرژی مورد نیاز افراد در طول روز تامین خواهد شد.

تاج کی پتاسیم را از املاح بسیار ضروری و مغذی برای بدن دانست و عنوان کرد: پتاسیم از یون های ضروری برای قلب محسوب می شود به طوری که کمبود آن در بیماران قلبی خطرناک است و سیب زمینی به دلیل اینکه سرشار از پتاسیم است در تامین این یون در بدن گزینه بسیار مناسبی محسوب می شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان با اشاره به اینکه نان و غلات در کشورمان و همینطور استان زنجان بیش تر از میزان توصیه شده مصرف می شود، افزود: برای کاهش عوارض ناشی از مصرف بیش از اندازه گروه نان و غلات، سیب زمینی می تواند جایگزین مناسبی به حساب آید.

تاج کی گفت: با اقدامات خوب انجام گرفته توسط دستگاه های متولی همچون سازمان جهاد کشاورزی در راستای تولید محصول سالم در استان زنجان و انجام بررسی های لازم روی محصول و کنترل آن از نظر باقی مانده کود و سموم، می توان با اطمینان از محصولات تولیدی استان مصرف کرده و از مصرف سیب زمینی در رژیم غذایی خانواده غافل نشد.

طبق اعلام سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان امسال بالغ بر ۲۱۰ هزار تن سیب زمینی در استان برداشت می شود که بخش قابل توجهی از آن مازاد بر نیاز استان است.