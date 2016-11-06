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۱۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۳۰

توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛

چهار عنوان کتاب در حوزه آموزش عالی منتشر شد

چهار عنوان کتاب در حوزه آموزش عالی منتشر شد

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی چهار عنوان کتاب تالیف و ترجمه درحوزه آموزش عالی تهیه و منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این کتاب ها با عناوین «نگاهی انتقادی به دانشگاه هاروارد» نوشته هری لویس با ترجمه مرتضی مردیها به چاپ رسیده و «آموزش عالی بین المللی؛ استراتژی ها و شرایط امکان» را علی خورسندی طاسکوه به رشته تحریر درآورده است.

همچنین کتاب های «ابعاد فرهنگی و اجتماعی بین المللی شدن دانشگاه ها؛ وضعیت ایران و تجربه جهانی» و «دانشگاه تاملات نظری و تجربه ایرانی» نیز به کوشش رضا ماحوزی گردآوری و عرضه شده است و علاقه مندان می توانند این کتاب ها را از کتابفروشی های معتبر تهیه کنند.
 

کد مطلب 3816888

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