سارقان خیابانی جنوب و مرکز اصفهان دستگیر شدند

سرهنگ ستار خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برخورد با سارقان خیابانی یکی از ماموریت‌های همیشگی و اصلی نیروی انتظامی است، اظهار داشت: از این رو در شهر اصفهان اقدامات امنیتی و انتظامی در این زمینه همواره مورد توجه بوده است.

وی در ادامه به دستگیری باند بزرگ سارقان خیابانی در اصفهان اشاره کرد و افزود: اعضای این باید که چهار نفر سارق و هشت نفر مال‌خر بوده‌اند طی عملیات پلیسی دستگیر شده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان اینکه این افراد نسبت به سرقت تلفن‌های همراه به صورت زورگیری در خیابان‌های جنوب و شمال اصفهان اقدام کرده‌اند، گفت: ۴ نفر از این افراد و بیشتر در ساعات شبانه در شهر اصفهان پرسه می‌زده و با زور تلفن همراه شهروندان را به سرقت می‌برده‌اند.

وی با بیان اینکه تاکنون تعداد زیادی تلفن همراه، دو دستگاه موتورسیکلت با پلاک جعلی و تعدادی سلاح سرد از این سارقان کشف شده است، اضافه کرد: از این رو از شهروندانی که در مناطق جنوبی و مرکزی شهر و به صورت زورگیری با موتورسیکلت مورد سرقت قرار گرفته‌اند می‌توانند برای دریافت گوشی تلفن همراه خود و شناسایی سارقان به پلیس آگاهی مراجعه کنند.

سرهنگ خسروی تصریح کرد: در حال حاضر تحقیقات تکمیلی بر روی این افراد در حال انجام است و این افراد نیز در بازداشت به سر می‌برند.