به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز ظهر یکشنبه در دیدار با دانشجویان و تشکل‌های دانشگاهی شهرستان‌های شاهرود و میامی به میزبانی تالار شقایق‌های دانشگاه صنعتی شاهرود، ضمن بیان اینکه امنیت مفهومی والا دارد و فضای امنیتی تنها جزئی کوچک از آن است، ابراز داشت: ما با امنیتی شدن جو دانشگاه‌ها کاملا مخالف هستیم.

وی با تاکید بر اینکه دانشجویان امروز باید بتوانند آزادانه سخن بگویند، افزود: این قشر فرهیخته باید مطالبات صنفی شان را بیان کنند و حرف هایشان را به گوش مسئولان برسانند اما توهین، افترا و تخریب شخصیت یک مومن در دین مبین اسلام به کرات نهی شده است.

خباز همچنین با بیان اینکه دانشگاه اگر محل تضارب آراء نباشد پس کجا می تواند این کارکرد را به وجود آورد، تصریح کرد: امروز با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی باید کرسی های آزاد اندیشی را شکل داد تا دانشجویان بتوانند سخنان خود را بیان کنند و از آزادی پیش، حین و پس از بیان سخنان خود اطمینان حاصل کنند چرا که در غیر اینصورت؛ تمرینی برای بیان نظرات خود را ندارند.

بازگشت آرامش به کشور

استاندار سمنان با بیان اینکه دخالت برخی نهادها در امور دانشگاه ها کار درستی نیست، گفت: دانشگاه محیط آزادی و آزاد اندیشی است و دانشجو باید بتواند آزادانه اندیشه خود را بیان کند و از سوی دیگر روسای دانشگاه ها نیز نباید اجازه دخالت ها از بیرون در امور دانشگاه را ندهند تا استقلال دانشگاه ها حفظ شود.

خباز با تاکید بر اینکه امروز فضای دانشگاه ها و جامعه بازتر از سابق است، ابراز داشت: جهان امروز دنیای عمل و عکس العمل است و هر کاری که امروز ما صورت دهیم باید انتظار عواقب آن را از خدای متعال داشته باشیم در همین باره باید گفت برخی در سال‌های قبل در این اندیشه بودند که می توانند با سیاست‌های تهاجمی و ادبیات هجمه کشور را در عرصه بین المللی اداره کنند و عکس العمل این سیاست ها این شد که شش قطع نامه سازمان ملل کشور را تا یک قدمی جنگ برد و دشمنان تنها برای ساعت وقوع حمله به ایران به توافق نرسیده بودند.

وی افزود: این افراد نمی دانستند که دیپلماسی نیز مانند هر علم دیگر، نیازمند زبانی ویژه است که باید آن را بلد بود و خوشبختانه ملت، دولت و نظام در شرایط ایستادگی و با زبان مذاکره سایه شوم جنگ را از کشور دور کردند و آرامش را به کشور بازگرداندند و نتیجه این عمل آن شد که امروز انرژی هسته ای ما تداوم یافت اما مورد رسمیت شناخته شد و از سوی دیگر برخی تحریم های ظالمانه نیز با گفتگو رفع شد که نتیجه نهایی آن بازگشت آرامش به کشور بود.

صادرات نفت ایران به ۲.۵میلیون بشکه در روز رسید

استاندار سمنان درباره آثار اتخاذ دکترین مذاکره توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال غرب هم گفت:ملت شریف ایران موفق شدند تا سایه شوم جنگ خانمان برانداز را از طریق گفتگو از سرشان دور کنند و امروز نتیجه بازگشت آرامش به کشور صادرات روزانه ۲.۵میلیون بشکه ای نفت به خارج از کشور است که توانسته کمک شایانی را به اقتصاد کشور کند.

خباز با تاکید بر اینکه امروز خوشبختانه شرایط با سال‌های قبل تفاوت کرده است، بیان داشت: روزی سیاستمداران ما تصمیم گرفتند تا با درآمدهای نفت افزایش یافته در آن روزگار واردات را به کشور افزایش دهند و به این گونه نقدینگی را در اختیار مردم قرار دادند تا در نهایت تورم به عدد ۴۰درصد برسد اما امروز زیرساخت ها به گونه ای تغییر یافته که تورم نقطه به نقطه در برخی اوقاف به زیر ۱۰ درصد می رسد و رشد اقتصادی خوشبختانه مثبت است لیکن باید دانست که هر عملی عکس العملی دارد و خدای متعال سرنوشت هیچ قومی را جز به خواست خودشان تغییر نمی دهد.

وی افزود: این شما مردم بزرگوار ایران اسلامی بودید که این تغییرات را خواستید و دانستید که هر تصمیم چه در حوزه فردی و چه اجتماعی نتایجی را دارد که تبعات آن در همه جامعه نمودار می شود.

جوانان به فکر اشتغال دولتی نباشند

استاندار سمنان بخش دیگر سخنان خود را به موضوعات دانشجویان اختصاص داد و گفت: یکی از مطالبات امروز دانشجویان اشتغال است و در این باره باید گفت امروز ۸۵درصد اعتبارات دولتی صرف پرداخت به کارکنانش می شود و تنها ۱۵ درصد برای مسائل کشوری می ماند و با احتساب تخصیص ۵۰درصدی، رقم این اعتبارات به ۷.۵ درصد می رسد که عملا باید گفت نمی توان اشتغال دولتی ایجاد کرد.

خباز بیان داشت: از سوی دیگر دولت از مشاغل دولتی اشباع شده است و ما تنها می توانیم در مباحث غیر دولتی که در تخصص دانشجویان است اشتغال زایی کنیم که در این زمینه و طی سال جاری اقدامات خوبی از طریق سامانه بهین یاب و کارگروه رفع موانع تولید صورت گرفت که تا کنون از مجموعه دو هزار و ۵۴۹واحد ثبت نام کرده در این سامانه، یک هزار و ۳۱۲واحد به بانک ها معرفی شده اند تا بتوانند با دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی و تولید خود را ساماندهی کنند.

وی افزود: از ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید استان سمنان، ۳۰۰میلیارد تومان در شاهرود مصوب شده و تا کنون ۵۰ میلیارد آن پرداخت شده و امیدواریم بتوانیم ما بقی این تسهیلات را نیز پرداخت کنیم.