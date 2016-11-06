پورحیدری یک جنتلمن واقعی بود/ افتخار شاگردی او را داشتم

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی جباری در خصوص درگذشت منصور پورحیدری گفت: درگذشت منصورخان را به خانواده او و به خصوص علی پسرش تسلیت می گویم. من با علی در تیم های پایه همبازی بودم و در گذشت پدرش خبر بسیار ناراحت کننده ای است. منصور خان پورحیدری فردی بود که همواره از او به بزرگی و احترام یاد می شود.

وی افزود: وی یک فرد بسیار با ارزش برای فوتبال ایران و باشگاه استقلال و یک جنتلمن واقعی بود. استقلال طی دهه های اخیر همیشه به منصورخان تکیه داشت و در مسئولیت های مختلف از حضورش بهره مند می شد. من افتخار داشتم مدتی کنار ایشان باشم. منصور خان اولین فردی بود که من را از تیم جوانان در تیم بزرگسالان بازی داد. شخصیت وی بسیار دوست داشتنی و والا بود و حیف شد که از میان ما رفت.

جباری ادامه داد: طی چند روز اخیر از دیدن تصاویر منصورخان در بستر بیماری بسیار ناراحت و متاثر شدم که متاسفانه تصاویر ناراحت کننده ای نیز از ایشان پخش شد. خیلی سخت است فردی مانند پورحیدری که سالها با ورزش عجین بوده و همیشه در میان مردم و هواداران حضور داشتند را روی تخت بیمارستان ببینیم.

بازیکن پیشین استقلال خاطر نشان کرد: امروز نیز تصاویری از مراسم خاکسپاری وی دیدم و با توجه به علاقه ای که به ایشان داشتم واقعا غمگین شدم. خیلی دوست داشتم در این روزها کنار منصورخان بودم و یا در مراسم تدفین او شرکت می کردم، اما با توجه به آسیب دیدگی که داشتم و باید در قطر فیزیوتراپی کنم نتوانستم به تهران بیایم. بدون تردید در اولین فرصت که به تهران بازگردم به صورت حضوری به خانواده منصورخان تسلیت می گویم.

جباری در پایان گفت: جای منصورخان همیشه در فوتبال ما خالی خواهد بود و مرد بزرگ، پر افتخار و تکرار نشدنی را از دست دادیم.