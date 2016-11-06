مدیران دستگاه های اجرایی انس بیشتری با قرآن کریم داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر یکشنبه در جلسه شورای گسترش فعالیت های قرآنی آذربایجان غربی با بیان اینکه توسل به قرآن و آموزه های دینی آن نجات بخش انسانهاست افزود: در این صورت، اقدامات آنها نیز در راستای خدمت به مردم، بیش از پیش در راستای این آموزه ها خواهد بود و اجر بسیاری خواهد داشت.

وی ادامه داد: برگزاری هفته قرآن و عترت، اقدام پسندیده ای است که مسئولان کشوری و استانی به آن اهتمام کرده اند و می تواند گامی بلند در راستای اجرای برنامه های ماندگار در این بخش باشد

حجت الاسلام قریشی با اشاره به اینکه مسئولان فرهنگی توجه ویژه ای به تجلیل از فعالان موفق قرآنی داشته باشند گفت: تجلیل از افراد موفق در حوزه فعالیت های قرآنی، اقدامی موثر در ترویج فرهنگ متعالی قرآن در کشور و استان است

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی عنوان کرد. هفته قرآن و عترت فرصت مناسبی است که از فعالان به ویژه مدیران موفق قرآنی در استان تجلیل شود

وی اضافه کرد: تجلیل از افراد موفق در حوزه فعالیت های قرآنی، اقدامی موثر در ترویج فرهنگ متعالی قرآن در کشور و استان است که با استفاده از برنامه های هفته قرآن و عترت می توان، این کار را به خوبی انجام داد.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی آذربایجان غربی نیز در این نشست از برگزاری هفته قرآن وعترت در آذرماه سال جاری خبر داد و اظهارداشت: این جشنواره قرار است روزهای بیستم تا بیست و پنجم آذر ماه سال جاری در استان برگزار شود.

حجت الاسلام محمدباقر کریمی افزود: توسعه و ترویج فرهنگ قرآن و عترت و همچنین نشان دادن قابلیت های قرآنی از اهداف برگزاری این هفته در آذربایجان غربی به شمار می روند.

وی اضافه کرد: در قالب برنامه های این هفته، جشنواره ها، نشست ها و نمایشگاه های مختلفی در آذربایجان غربی برگزار می شود که شعر و داستان، تیتر برتر، طراحی پوستر، خوشنویسی از جمله این جشنواره ها به شمار می روند.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی آذربایجان غربی افزود: پیشتر قرار بود که هفته قرآن و عترت آذربایجان غربی در نیمه نخست آبان ماه برگزار شود که برای ارسال آثار بیشتر در بخش های مختلف، این جشنواره به آذرماه موکول شده است.

وی با بیان اینکه در این هفته ١٤ جشنواره و نمایشگاه با محوریت قرآن و عترت در قالب هفته قرآنی در آذربایجان غربی برگزار می شود گفت: سایت خبری قرآن و عترت در حال راه‌اندازی است و برنامه‌های قرآنی استان را پوشش خواهد داد.

تاکنون بیش از ٢٥٨ اثر در بخش‌های مختلف به دبیر خانه جشنواره هفته قرآن و عترت ارسال شده است.