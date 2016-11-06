کتابچه جامع گردشگری کردستان در آینده ای نزدیک رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نجیب آداک ظهر امروز یکشنبه در نشست توسعه گردشگری و اشتغال دراستان که با رویکرد اقتصاد مقاومتی در دانشگاه کردستان برگزار شد، گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای اقدام آگاهانه و عمل عالمانه دولت و مردم در راستای کاهش فشارهای اقتصادی با توجه به ظرفیت های موجود در هر منطقه است.

وی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی امروز جامعه ما رضایت بخش نیست، عنوان کرد: به دلیل وابسته بودن اقتصاد کشورما به نفت درهر دوره ای که فروش نفت کاهش پیدا می کند با مشکلات فراوان اقتصادی مواجه می شویم لذا یکی از راهکارهای حل این مشکل حرکت به سمت توسعه سایر صنایع است.

وی اظهارداشت: در وضعیت کنونی اقتصاد کشورمان کارنامه بخش دولتی و همچنین خصوصی در این حوزه قابل نقد است.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن سنندج با اشاره به اینکه توسعه هر جامعه ای نیازمند مدیران توسعه یافته و نخبگان است، ادامه داد:باید بررسی شود نخبگانی که در یک دهه گذشته از دانشگاه فارغ التحصیل شدند، آیا اکنون در جایگاه و پست مدیریتی قرار گرفتند.

آداک اضافه کرد: می طلبد در حوزه مدیریت جامعه ما تجدید نظر شود و کارها به افراد متخصص و نخبه واگذار شود و شایسته سالاری مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه براساس اهداف وبرنامه های چشم انداز ۱۴۰۴ باید حجم ورودی گردشگران خارجی به کشورمان پنج برابر شود، ادامه داد: با این وجود هنوز در استان کردستان سایت و اپلیکیشن گردشگری و کتابچه جامعی در این حوزه به منظور راهنمایی و هدایت گردشگران خارجی به استان وجود ندارد.

وی عنوان کرد: یکی از مصوبات کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهیه و تدوین کتابچه جامع گردگشری استان بود که خوشبختانه این اقدام انجام شده و طی چند روز آینده از آن رونمایی خواهیم کرد.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن سنندج بیان کرد: همه ما مسئول معرفی زیبایی ها و آثار گردشگری استان و جذب گردشگران به ویژه گردشگران خارجی هستیم.