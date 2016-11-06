برخی بناها در ساحل بوشهر از نظر ایمنی وضعیت خطرناکی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی بنچاری ظهر یکشنبه در نشست ساماندهی سواحل استان بوشهر اظهار داشت: احداث پیست دوچرخه سواری یکی از پیشنهادات مطرح شده برای ساحل بوشهر است که باید کار کارشناسی مناسب برای آن انجام شود.

وی با اشاره به اینکه پیشنهادات زیادی برای ساحل بوشهر رسیده است، خاطرنشان کرد: گروه کارشناسی ویژه برای احداث پیست دوچرخه سواری در ساحل بوشهر مطالعات لازم را انجام خواهند داد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد: دستورالعمل مدیریت جامع سواحل کشور از سوی وزارت کشور ابلاغ شده است و با اجرای آن در حوزه سواحل شاهد تداخل نخواهیم بود.

وی با اشاره به ساخت برخی بناها در ساحل بوشهر، اضافه کرد: برخی از این بناها دارای وضعیت خطرناک و نامناسبی هستند و هزینه‌های بالایی برای تخریب آنها نیاز است.

بنچاری ادامه داد: در صورتی که قواعد در حوزه ساماندهی سواحل رعایت نشود دچار مشکلات زیادی خواهیم شد.