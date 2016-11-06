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۱۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۲۹

پخش برنامه «۱۳۹۵» با موضوع اقتصاد مقاومتی از شبکه قرآن

پخش برنامه «۱۳۹۵» با موضوع اقتصاد مقاومتی از شبکه قرآن

«۱۳۹۵» عنوان برنامه ای است که با محوریت اقتصاد مقاومتی روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «۱۳۹۵» عنوان ویژه برنامه ای است که با موضوع اقتصاد مقاومتی و نقش خانواده در تحقق آن با حضور کارشناسان مجرب، اساتید دانشگاه و نمایندگان مجلس به ریز موضوع مشاغل خانگی می پردازد.

این برنامه در ۳۲ قسمت ۵۵ دقیقه ای توسط گروه آموزش شبکه قرآن و معارف سیما در حال تولید است که از شاخصه های آن می توان به حضور کارشناسان و همچنین پخش پلی بک های متنوع و مستندهای مشاغل خانگی اشاره کرد. 

«۱۳۹۵» با اجرای پژمان کریمی و تهیه کنندگی محمود رضا قمری، یکشنبه ها ساعت ۱۹ روی آنتن این شبکه می رود.

کد مطلب 3816968

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