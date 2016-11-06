پخش برنامه «۱۳۹۵» با موضوع اقتصاد مقاومتی از شبکه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، «۱۳۹۵» عنوان ویژه برنامه ای است که با موضوع اقتصاد مقاومتی و نقش خانواده در تحقق آن با حضور کارشناسان مجرب، اساتید دانشگاه و نمایندگان مجلس به ریز موضوع مشاغل خانگی می پردازد.

این برنامه در ۳۲ قسمت ۵۵ دقیقه ای توسط گروه آموزش شبکه قرآن و معارف سیما در حال تولید است که از شاخصه های آن می توان به حضور کارشناسان و همچنین پخش پلی بک های متنوع و مستندهای مشاغل خانگی اشاره کرد.

«۱۳۹۵» با اجرای پژمان کریمی و تهیه کنندگی محمود رضا قمری، یکشنبه ها ساعت ۱۹ روی آنتن این شبکه می رود.