به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بنی تمیم در ادامه افزود: فدراسیون کشتی در راستای رشد و توسعه ورزش ملی ایران، در سراسر کشور، علاقمند به برگزاری رقابت‌های داخلی و بین المللی در تمامی استان‌هاست.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه جام بین المللی روز جهانی کودک که یکی از معتبرترین تورنمنت‌های بین المللی دنیا در رده سنی نونهالان محسوب می شود، فدراسیون کشتی به دنبال این بود که میزبانی این رقابتها را با مشارکت یکی از استان‌های دارای سابقه و ظرفیت فنی مناسب برگزار کند. در همین راستا در نهایت تصمیم بر این شد که میزبانی این مسابقات را به اصفهان واگذار کنیم.

بنی تمیم تصریح کرد: متأسفانه به رغم پیگیری‌های مکرر حضوری و مکتوب در نهایت بدلیل عدم اقدام اجرایی لازم از سوی استانداری اصفهان تا به امروز، بنظر می رسد برگزاری رقابتهای یاد شده در این استان منتفی باشد. فدراسیون نمی تواند صرفا با اتکا به توان محدود موجود در اختیار هیات کشتی و اداره کل ورزش و جوانان استان، چنین مسابقات بین المللی با اهمیت و سنگینی که بصورت تیم به تیم انجام می شود را در اصفهان برگزار کند.

وی خاطرنشان کرد: فدراسیون کشتی با توجه به سابقه درخشان کشتی در استان اصفهان و علاقمندی مردم و همچنین حمایت از برنامه‌های پشتوانه سازی در این استان، تصمیم داشت جام روز جهانی کودک را در این شهر برگزار کند، اما در صورت ادامه روند کنونی به احتمال فراوان مسابقات مذکور طی روزهای ۲۶ تا ۲۸ آبان ماه در تهران برگزار خواهد شد.

نایب رئیس فدراسیون کشتی در پایان گفت: در این زمینه تا پایان وقت اداری فردا دوشنبه منتظر جواب متولیان اصفهانی خواهیم بود و سپس تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کنیم.