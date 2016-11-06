اطلاعاتی در ارتباط با تاثیرات گردشگری براشتغال کردستان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، فاتح حبیبی ظهر امروز یکشنبه در نشست توسعه گردشگری و اشتغال دراستان که با رویکرد اقتصاد مقاومتی در دانشگاه کردستان برگزار شد، گفت: گردشگری نقش ارزشمندی در اقتصاد دنیا به عنوان صنعتی که توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست را به دنبال دارد، ایفا می کند.

وی عنوان کرد: صنعت گردشگری دارای پیامدهای مختلفی اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی دارد.

وی با اشاره به اینکه کردستان در زمینه گردشگری روستایی دارای ظرفیت های فراوانی است، بیان کرد: بی شک توجه به گردشگری روستایی در این استان می تواند منجر به ایجاد اشتغال، ممانعت از مهاجرت روستاییان و کاهش شکاف موجود بین شهر و روستا شود.

استادیارگروه علوم اقتصادی دانشگاه کردستان تقویت گردشگری روستایی را مستلزم سرمایه گذاری خواند و افزود: از دیگر تاثیرات توسعه گردشگری روستایی کمک به حل توسعه نیافتگی روستاها و بازساخت سکونتگاه های روستایی است.

حبیبی گردشگری روستایی را ابزاری برای توسعه پایدار منطقه خواند و اظهارداشت: ۶ بند از ۲۴ بند سیاست های اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم با گردشگری در ارتباط است.

وی بیان کرد: گردشگری به عنوان صادرات از آن نام برده می شود چونکه ارز وارد کشور می کند لذا از این حیث یکی از سرفصل های اقتصاد مقاومتی را زیرپوشش قرار می دهد.

وی ادامه داد: گردشگری در سرفصل مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی هم تاثیرگذاری فراوانی دارد.

استادیارگروه علوم اقتصادی دانشگاه کردستان به اثر گردشگری بر اشتغال اشاره کرد و گفت: براساس تحقیقات محققان برجسته دنیا گردشگری می تواند موجب افزایش درآمد ملی، افزایش درآمد دولت از مالیات، بهبود خدمات اجتماعی و ایجاد اشتغال دائم و نیمه وقت شود.

حبیبی اظهارداشت: متاسفانه یکی از معضلاتی که استان ما با آن مواجه است نبود داده و اطلاعاتی در زمینه اثرات گردشگری برروی اشتغال است.

وی عنوان کرد: براساس آمارهای سال ۸۵ و ۹۰، بیشترین سهم اشتغال در کردستان مربوط به بخش خدمات و زیر بخش گردشگری با ۴۲ درصد بوده است.

وی اضافه کرد: استراتژی های رسیدن به توسعه در استان براساس داده های مرکز آمار ایران باید در بخش گردشگری برنامه ریزی و تدوین شود چراکه این بخش موتور توسعه استان به شمار می رود.