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۱۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۲۳

رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران:

زمان شروع خط ۸ مترو فرا رسیده است

زمان شروع خط ۸ مترو فرا رسیده است

رییس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توجه به فرارسیدن فصل بودجه بندی برای جبران عقب ماندگی متروی تهران می بایست تمهیدات لازم برای آغاز عملیات اجرایی خط ۸ مترو اندیشیده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن سرخو در سیصد وسومین جلسه شورا با اشاره به لزوم ۷ ساله بودن برنامه سوم شهرداری تهران گفت: در حال حاضر مقدمات برنامه سوم شهرداری تهران در حال تدوین است که امسال بخشی از آن آماده می شود .

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سال هدف طرح جامع ۱۴۰۴ بوده است بهتر است برنامه سوم به جای ۵ ساله بودن ۷ ساله دیده شود تا اهداف طرح جامع به طور کامل محقق شود.

سرخو همچنین بر لزوم تسریع در راه اندازی خطوط مترو تهران گفت : با توجه به برنامه دوم ۵ ساله شهرداری تهران می بایست سال گذشته خط ۷ و امسال خط ۶ به بهره برداری می رسیدند که با روند فعلی ما از برنامه عقب هستیم .

وی ادامه داد: در بازدید که از کارگاه های خط ۶ مترو داشتم خوشبختانه فعالیت ۲۴ ساعته در کارگاه حاکم است و ما امیدواریم تا پایان سال جاری بخشی از خط ۷ و بخشی از خط ۶ به بهره برداری برسد که در صورت راه اندازی خطوط اتوبوسرانی در کریدور شرقی – غربی تهران شاهد کاهش ترافیک این کریدور خواهیم بود .

سرخو خاطر نشان ساخت :درحین بازدید از خط ۶ مترو پیمانکاران تجهیزاتی برای اسکن تاسیسات زیر سطحی به کار گرفته بودند که گرچه کامل نیست اما جای خوشحالی دارد .

رییس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: با توجه به اسکن فضای زیر سطحی و نیز پاسخ دستگاه های مسئول باید منتظر تهیه نقشه تاسیسات زیر سطحی شهر تهران باشیم .

سرخو همچنین خطاب به اعضای شورا گفت: در حال حاضر فصل بودجه ریزی فرا رسیده و ما برای جبران عقب ماندگی مترو می بایست هر چه سریعتر عملیات اجرایی خط ۸ مترو را فراهم نماییم . این خط جز خطوط متروی شهر تهران بوده که در برنامه جامع حمل و نقل و ترافیک نیز دیده شده و ما امیدواریم با آغاز عملیات اجرایی این خط تا پایان سال ۹۷ شاهد بهره برداری از آن باشیم.

کد مطلب 3816974

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