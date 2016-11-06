۴۰۰ قلم دارو در مراکز بهداشت روستایی توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر کلانتری در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات با بیان اینکه در سال ۹۲ جمعیت روستاها ۳۰ درصد و جمعیت شهرها ۷۰ درصد بوده است، افزود: این روند برخلاف ۴۰ سال گذشته بوده که خود این مسئله چالشی برای نظانم سلامت بوده است.

وی با اشاره به اینکه ۷۴ درصد مرگ ها به دلیل ابتلا به بیماری های غیرواگیر مثل دیابت، سرطان، سکته های قلبی و مغزی، آسم و بیماری های انسدادی است، ادامه داد: تغییر سیمای بیماری ها از واگیر به غیرواگیر و کمبود واحدهای بهداشتی و و درمانی در نقاط شهری از دیگر چالش های گذشته برای نظام سلامت بوده است.

کلانتری افزود: همچنین حوادث ترافیکی به همراه بیماری های غیرواگیر ۹۵ درصد علت مرگ ها را شامل می شوند.

وی با اشاره به کمبود امکانات بهداشتی برای ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در گذشته، افزود: عدم همکاری و مشارکت مردم در خود مراقبتی، بی توجهی در همکاری بین بخشی در بدو شروع طرح تحول سلامت از دیگر چالش های حوزه سلامت بوده است.

قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: وجود چنین چالش هایی باعث شد تا طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت به منظور اصلاحات در این حوزه آغاز شود که در همین راستا فعال سازی دبیرخانه شورای عالی امنیت و سلامت غذایی یکی از اقدامات بوده است.

وی همچنین به کاهش نمک، شکر و چربی در محصولات غذایی به عنوان یکی از دستاوردهای طرح تحول نظام بهداشتی کشور اشاره کرد و گفت: ما در این طرح به بازمهندسی نظام ارائه خدمات در دوره جدید پرداختیم و برای هر ۱۲هزار و ۵۰۰ نفر یک پایگاه سلامت و به ازای هر ۲۵تا ۵۰ هزار نفر یک مرکز جامع خدمات سلامت راه‌اندازی کردیم. همچنین یک کارمند چند پیشه به عنوان بهورز شهری تعریف کردیم که مسئول تمام ابعاد سلامت این جمعیت است و در مراکز سلامت پزشک و روانشناس و ماما نیز مستقر شدند.

قائم مقام معاونت بهداشت وزارت بهداشت افزود: در دنیا خدمات اعصاب و روان در سطح دو ارائه می‌شود ولی در ایران در سطح یک ارائه می‌شود.

کلانتری تصریح کرد: ۴۰ درصد مراکز بهداشتی فاقد پزشک بودند ولی در حال حاضر همه مراکز بهداشتی و درمانی دارای پزشک هستند و ۸۰ درصد از این مراکز بازسازی شدند. همچنین با افزایش اقلام دارویی بیش از ۴۰۰ قلم دارو در مراکز بهداشت روستایی توزیع شد.