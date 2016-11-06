متروی تهران در میان ۱۰ متروی برتر دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر، احمدی بافنده در سومین روز از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات با حضور در غرفه مهر در خصوص سرانجام درهای حائل برای کاهش سانحه در مترو گفت: ایستگاه های متروی تهران ایستگاه های شلوغی است اما تقریبا میزان سوانح ما پایین است و در ازای هر ۶۰۰ هزار جابجایی یک سانحه داشته ایم.

وی با بیان اینکه متروی تهران در میان ۱۰ متروی اول دنیا قرار دارد، گفت: شاخص‌های برتری متروی تهران در مقابل متروهای دیگر شهرها را اتحادیه جهانی حمل و نقل عمومی مطرح می کند که تهران یکی از قدیمی‌ترین اعضای این اتحادیه است.

به گفته بافنده مجموع شاخص های میزان قیمت بلیت، حجم سرمایه گذاری، طول خطوط، تعداد جابجایی ها و ... متروی تهران را در میان ۱۰ متروی برتر دنیا جا داده است.