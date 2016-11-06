  1. جامعه
  2. شهری
۱۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۲۵

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو با حضور در غرفه مهر مطرح کرد:

متروی تهران در میان ۱۰ متروی برتر دنیاست

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو گفت: متروی تهران در میان ۱۰ متروی اول دنیا قرار دارد و شاخص‌های برتری متروی تهران در مقابل متروهای دیگر شهرها را اتحادیه جهانی حمل و نقل عمومی مطرح می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدی بافنده در سومین روز از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات با حضور در غرفه مهر در خصوص سرانجام درهای حائل برای کاهش سانحه در مترو گفت: ایستگاه های متروی تهران ایستگاه های شلوغی است اما تقریبا میزان سوانح ما پایین است و در ازای هر ۶۰۰ هزار جابجایی یک سانحه داشته ایم.

وی با بیان اینکه متروی تهران در میان ۱۰ متروی اول دنیا قرار دارد، گفت: شاخص‌های برتری متروی تهران در مقابل متروهای دیگر شهرها را اتحادیه جهانی حمل و نقل عمومی مطرح می کند که تهران یکی از قدیمی‌ترین اعضای این اتحادیه است.

به گفته بافنده مجموع شاخص های میزان قیمت بلیت، حجم سرمایه گذاری، طول خطوط، تعداد جابجایی ها و ... متروی تهران را در میان ۱۰ متروی برتر دنیا جا داده است.

کد خبر 3817031
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    آ IR ۱۷:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
      0 0
      پاسخ
      توی این همه خبرهای منفی که توی خبرگزاریها هست اینکه ایران تو یه چیزی جز ده تای اول هست خوشایند بود.

