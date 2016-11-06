معضلات زیست محیطی گیلان نتیجه سهل انگاری ۳۰ساله مردم ومسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، افشین پورعلی در جلسه کارگروه مدیریت پسماند که عصر یکشنبه در سالن میرزای شفتی فرمانداری شهرستان شفت برگزار شد، اظهار کرد: وجود بسیاری از معضلات و مشکلات در حوزه های زیست محیطی استان گیلان نتیجه بی توجهی و سهل انگاری های سی ساله گذشته مردم و مسئولان بوده است.

وی با اشاره به وضعیت اسفناک درتالاب انزلی و منطقه سروان، تصریح کرد: متاسفانه ۴۰ درصد از تالاب انزلی خشک و ۲۵ درصد دیگر آن نیز طی سال های آتی خشک می شود.

مدیرعامل سازمان پسماند گیلان با بیان اینکه احیای دوباره یک اکوسیستم نابود شده اثر عوامل مختلف انسانی و محیطی نیازمند صرف هزینه، نیروی انسانی و زمان طولانی مدت است، گفت: متاسفانه مردم ما هنوز اعتقادی به مدیریت پسماندها و زباله های خود ندارند.

وی با اشاره به وجود معضلات بسیار در زمینه مدیریت پسماند و اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در سطح شهرها و روستاها به ویژه در شهرستان شفت، افزود: نبود مدیریت منسجم و مستمر سبب شده که شفت در این خصوص در جایگاه آخر استان قرار گیرد.

پورعلی به اعتراض و بسته شدن سه روزه جایگاه تخلیه زباله در منطقه سراوان اشاره کرد و گفت: داشتن فضا و محیط سالم و عاری از هرگونه آلودگی های زیست محیطی مطالبه به حق مردم منطقه سراوان است.

وی با اشاره به بروز مشکلات فراوان بعداز تعطیلی سه روزه این جایگاه در خصوص دفن و تخلیه پسماند و زباله برای برخی از شهرها، تصریح کرد: بیش ازیک هزار و ۵۰۰ تن زباله در این مدت دپو شده بود که اگر مشکل حل نمی شد به فاجعه ای زیست محیطی در استان تبدیل می شد.

مدیرعامل سازمان پسماند گیلان در ادامه به تأکیدات استاندار و معاون عمرانی استانداری اشاره کرد و یادآورشد: تفکیک زباله از مبدأ به عنوان یک راهکار تأثیرگذار در کاهش میزان زباله تولیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

به گفته این مسئول اجرای صحیح و دقیق طرح تفکیک زباله از مبدأ سبب می شود که آسیب ها و بیماری های ناشی از آلودگی ها زیستی محیطی به نحوه چشمگیری کاهش یابد.

وی آموزش به ویژه در سطح مدارس و دانش آموزان را برای نهادینه کردن فرهنگ مدیریت پسماند و زباله بسیار مهم عنوان کرد و افزود: باید فرهنگ شهرنشینی و رعایت بسیاری از نکات این زندگی به خصوص در حوزه پسماند و زباله از سنین کودکی آموزش داده شده تا به صورت یک فرهنگ در سطح جامعه نهادینه شود.