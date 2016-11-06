روستای حویجه الحصان آزاد شد/هلاکت مسئول هیأت جنگ داعش در شرق موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، نیروهای امنیتی عراق در ادامه دستاوردهای خود در عملیات آزادسازی موصل پیروزی های بیشتری کسب کردند.

بر اساس این گزارش، «مهند حامد ابراهیم العکلات» مسئول هیأت جنگ داعش به همراه شماری از معاونینش که تبعه خارجی بودند، در منطقه یارنجه واقع در شرق موصل به هلاکت رسید.

نیروهای عراقی همچنین پس از آزادسازی روستای حویجه الحصان در شمال الزاب واقع در شهر موصل، پرچم عراق را بر فراز این منطقه برافراشتند.

از سوی دیگر گروه تروریستی داعش که از نبرد با نیروهای عراقی مستاصل شده است، ۷ نفر از عناصر خود را که قصد فرار از موصل را داشتند، اعدام کرد.

گفتنی است، نیروهای امنیتی عراق از هفته های پیش تاکنون عملیات آزادسازی موصل را کلید زده اند و دستاوردهای بسیاری را کسب کرده اند.