پرداخت بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب بسته رونق تولید

به گزارش خبرنگار مهر، کامران اصغری عصر یکشنبه در ششمین کارگروه تخصصی اشتغال استان مازندران که در سالن شماره یک استانداری مازندران برگزار شد گفت: این جلسه با دو دستور کار در خصوص ارائه گزارش از اجرای تبصره ۲۶ قانون بودجه توسط بهزیستی استان و کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران و گزارش عملکرد از سوی مدیر صندوق کار آفرینی امید در زمینه پرداخت تسهیلات رونق تولید برگزار شده است.

وی افزود: رصد تعهد اشتغال کارفرمایان یا واحدهای تولیدی که تسهیلات رونق تولید را دریافت کردند مورد تاکید استانداری است لذا ضرورت دارد گزارش این رصد هر هفته در شهرستانهای جمع بندی شده و به اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان ارسال شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، با تاکید بر اینکه رصد و نظارت بر واحدهای تولیدی و کار فرمایانی که از بسته خدماتی حمایت از تولید استفاده می کنند بایستی مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: هدف از ارائه این تسهیلات، تزریق سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت به واحدهای تولیدی استان بود و این واحدها هم تعهد اشتغال دارند و باید چگونگی اجرای این تعهد توسط کارگروهی نظارت استان، مورد پیگیری قرار گیرد.

اصغری افزود: با رصدی هفتگی که صورت گرفت تا پایان هفته قبل ۴۸۱ نفر از محل تعهدات اشتغال (بسته رونق تولید) و از طریق اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واحدهای تولیدی مشغول به کار شدند که شاهد روند روبه رشدی در این بخش بودیم.

وی در بخش دیگری در خصوص اجرای تبصره ۲۶ بودجه، گفت: خوشبختانه در اجرای این بخش نیز کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی استان اقدامات خوبی انجام دادند و پرداختی های این بخش از هفته قبل تاکنون دو برابر شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، ادامه داد: پرداختی تسهیلات در حوزه اشتغال خرد و خانگی توسط کمیته امداد از ۱۸۱ طرح به ۳۸۱ طرح رسیده است و در عین حال عملکرد بهزیستی نیز در این بخش شامل پرداخت تسهیلات به ۱۶۸ طرح مشاغل خرد و خانگی بوده است که پیش از آن این آمار ۹۰ طرح را در بر می گرفت.

اصغری ضمن قدردانی از بانک های عامل در خصوص مشارکت و همکاری در ارائه بسته رونق تولید ابراز داشت: مجموع پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۲۶ بودجه، تاکنون ۳۵۱ میلیارد تومان بوده است.

وی در پایان گفت: صندوق کار آفرینی امید هم باوجود آنکه اعتبارات شناور دارد ولی تاکنون همکاری رضایت بخشی داشته و امیدواریم بر اساس نیاز استان وصولی این صندوق افزایش یابد.