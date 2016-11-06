آتش نشانان تهران در مرزها، نجف و کربلا مستقر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر سعید شریف زاده افزود: به همین منظور ۱۳ دستگاه خودرو آتش نشانی و ۶ دستگاه موتور سیکلت به همراه انواع خاموش کننده برای استقرار در مبادی خروجی کشور و همچنین شهرهای مذهبی عراق اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه ایمنی این ایام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اضافه کرد: این استقرارها در مرزهای جنوبی کشور از جمله مهران، چزابه و شلمچه و همچنین شهرهای نجف و کربلا و مسیر بین این دوشهر خواهد بود. همچنین تعداد ۶ دستگاه موتورسیکلت در کربلا و همچنین ۸ دستگاه خودروی سبک و سنگین در مرزها مستقر خواهند شد. ضمن آنکه تعدادی از آتش نشانان داوطلب نیز به صورت داوطلبانه دراین ماموریت شرکت کرده و با آتش نشانان در زمینه آموزش ایمنی به زائرین و توزیع بروشورها همکاری خواهند داشت.

شریف زاده خاطرنشان کرد: اعزام نیروهای آتش نشانی از پانزدهم آبان ماه به صورت تدریجی آغاز می شود و کلیه این نیروها تا ۲۴ همین ماه در مکان های مشخص شده استقرار خواهند یافت و تا پایان مراسم اربعین و تخلیه کامل زائران و عادی شدن تردد در مرزها حضور خواهند داشت.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران یادآور شد: با توجه به اینکه عده زیادی از هموطنان به منظور شرکت در این مراسم خود را به شهرهای نجف و کربلا می رسانند، شهرداری تهران مانند سال گذشته اقدامات زیادی به منظور فراهم کردن امکانات و زیرساخت های رفاهی زائران انجام می دهد.

وی ادامه داد: در همین راستا، ستاد اربعین در شهرداری تهران تشکیل شده که دارای کمیته های مختلفی است. کمیته ایمنی این ستاد، مانند سال قبل به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران سپرده شده که ریاست آن به عهده مهندس شریف زاده مدیر عامل سازمان آتش نشانی است و در همین ارتباط، جلسات متعددی به منظور اعزام نیروها و تجهیزات آتش نشانی با مدیران ارشد این سازمان تشکیل شده است.

شریف زاده هدف از حضور آتش نشانان درمراسم اربعین و شهرهای مذهبی درکشور عراق را تامین ایمنی زائران و حاضران در مراسم اربعین ذکر کرد وگفت: آتش نشانان علاوه بر نظارت بر اوضاع ایمنی محدوده تحت پوشش خود، اقداماتی نظیر بازدید از موکب ها، حسینیه ها و اماکن تجمعی، آشپزخانه ها و مطبخ خانه ها و... و همچنین بازدید از تجهیزات ایمنی و بویژه خاموش کننده های این اماکن انجام خواهند داد.

وی برگزاری کلاس های آموزشی ایمنی و آتش نشانی برای خادمان حاضر در مراسم و مرزها را ازدیگر برنامه های مهم تیم های مستقر در این نقاط اعلام کرد و خاطر نشان ساخت: از اقدامات مثبت و مفید سازمان آتش نشانی تهران، چاپ و توزیع توصیه های ایمنی به صورت مکتوب به ۳ زبان فارسی، عربی و انگلیسی است که مقرر شده در مرزها، حسینیه ها و اماکن تجمعی و همچنین مرزها نصب شود.

مهندس شریف زاده تاکید کرد: حضور این تعداد نیرو در این ماموریت، هیچ نقصی در روند خدمت رسانی سازمان آتش نشانی به هموطنان تهرانی ایجاد نخواهد کرد و سایر پرسنل این سازمان در این مدت همچون گذشته با تمام توان در ایستگاه های آتش نشانی پایتخت آماده خدمت رسانی خواهند بود.

مدیرعامل آتش نشانی تهران در پایان ضمن آرزوی قبولی سوگواری هموطنان گرامی در این ایام، از همه عزیزانی که قصد عزیمت به کشور عراق را دارند خواست مانند همیشه همکاری خوبی با نیروهای امدادی و بویژه آتش نشانان داشته باشند و در صورت بروز حادثه خونسردی خود را حفظ کنند و از محل حادثه دور شده و مراتب را به آتش نشانان مستقر اطلاع دهند.