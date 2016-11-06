هشت جشنواره هنری و سینمایی در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی زمزم ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به برگزاری ۱۲ جشنواره هنری و سینمایی در هفته قران و عترت امسال، اظهار کرد: برگزاری مسابقات در بخش فیلم نامه، نماهنگ، عکس، نقاشی، دو رشته خوشنویسی، پوستر سازی، صنایع دستی و تئاتر خیابانی از جمله این جشنواره ها است.

وی با بیان اینکه برای فرهنگ سازی بیشتر در حوزه نقاشی مذهبی در سال های گذشته ورک شاپ برگزار شد، عنوان داشت: امسال نیز بر اساس همین طرح کارگاه ورک شاپ در زمینه نقاشی خط در روزهای ۲۶ و ۲۷ آبان ماه برگزار می شود.

معاون امور هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه کارهای این ورک شاپ به جشنواره راه خواهند یافت، بیان کرد: علاوه بر این به شرکت کنندگاه در این کارگاه گواهینامه اعطا می شود.

زمزم ادامه داد: در بخش پوسترسازی نیز ورک شاپ دو روزه طی هفته قرآن و عترت برگزار می شود.

وی همچنین از برگزاری فستیوال تئاتر خیابانی با موضوع قران و عترت طی این هفته خبر داد و گفت: پنج نفر از تئاترهای برگزیده این فستیوال پنج اجرا در سطح خیابان های شهر خواهند داشت.

معاون امور هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به راه اندازی سایت جشنواره، بیان کرد: علاقمندان به شرکت در جشنواره تا هشت آذرماه برای ارسال آثار خود مهلت دارند.