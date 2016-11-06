به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز آبی پوشان از ساعت ۱۵:۳۰ و در کمپ زنده یاد ناصر حجازی و زیر باران برگزار شد.

* خسرو حیدری، هرایر مگویان و رابسون جانواریو غایبان تمرین امروز بودند.

* قبل از شروع تمرین، بازیکنان با قرائت فاتحه و صلوات یاد و خاطره مرحوم پورحیدری را گرامی داشتند.

* امید نورافکن که به دلیل حضور در تیم جوانان مورد غضب منصوریان قرار گرفت بود، امروز با لباس شخصی در تمرین حاضر شد.

* نصرالله عبداللهی سرپرست تیم فوتبال استقلال به خاطر حضور در منزل مرحوم پورحیدری در تمرین امروز حضور نداشت.

* استیو جونز مربی بدنساز استقلال که روز گذشته به دلیل مصدومیت از ناحیه کمر نتوانسته بود تیم را تمرین دهد امروز از آسیب‌دیدگی رهایی پیدا کرده بود و بازیکنان زیر نظر او تمرینات هوازی انجام دادند.

* سیدمهدی رحمتی زودتر از سایر بازیکنان در کمپ حاضر شد و به طور اختصاصی تمرین کرد.

* حدود ۳۰ هوادار در کمپ حضور داشته و با نصب بنر و قرائت صلوات و فاتحه یاد و خاطره پورحیدری را گرامی داشتند.

* پس از صحبت های منصوریان و با توجه به خیس بودن زمین بازیکنان بیشتر کارهای هوازی انجام داده و در آیتم پایانی به مرور کارهای تاکتیکی برای دیدار برابر گسترش فولاد پرداختند.

* تیم فوتبال استقلال تهران روز پنجم آذر ماه و از هفته یازدهم لیگ شانزدهم در ورزشگاه آزادی میزبان گسترش فولاد تبریز خواهد بود.