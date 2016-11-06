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۱۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۵۷

تمرینات اختصاصی رحمتی و غیبت خارجی‌های استقلال

تمرینات اختصاصی رحمتی و غیبت خارجی‌های استقلال

تمرین تیم فوتبال استقلال تهران در حالی برگزار شد که بازیکنان خارجی در آن غایب بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز آبی پوشان از ساعت ۱۵:۳۰ و در کمپ زنده یاد ناصر حجازی و زیر  باران برگزار شد.

* خسرو حیدری، هرایر مگویان و رابسون جانواریو غایبان تمرین امروز بودند.

* قبل از شروع تمرین، بازیکنان با قرائت فاتحه و صلوات یاد و خاطره مرحوم پورحیدری را گرامی داشتند.

* امید نورافکن که به دلیل حضور در تیم جوانان مورد غضب منصوریان قرار گرفت بود، امروز با لباس شخصی در تمرین حاضر شد.

* نصرالله عبداللهی سرپرست تیم فوتبال استقلال به خاطر حضور در منزل مرحوم پورحیدری در تمرین امروز حضور نداشت.

* استیو جونز مربی بدنساز استقلال که روز گذشته به دلیل مصدومیت از ناحیه کمر نتوانسته بود تیم را تمرین دهد امروز از آسیب‌دیدگی رهایی پیدا کرده بود و بازیکنان زیر نظر او تمرینات هوازی انجام دادند.

* سیدمهدی رحمتی زودتر از سایر بازیکنان در کمپ حاضر شد و به طور اختصاصی تمرین کرد.

* حدود ۳۰ هوادار در کمپ حضور داشته و با نصب بنر و قرائت صلوات و فاتحه یاد و خاطره پورحیدری را گرامی داشتند.

* پس از صحبت های منصوریان و با توجه به خیس بودن زمین بازیکنان بیشتر کارهای هوازی انجام داده و در آیتم پایانی به مرور کارهای تاکتیکی برای دیدار برابر گسترش فولاد پرداختند.

* تیم فوتبال استقلال تهران روز پنجم آذر ماه و از هفته یازدهم لیگ شانزدهم در ورزشگاه آزادی میزبان گسترش فولاد تبریز خواهد بود.

کد مطلب 3817067

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