حضورم در جمع دانشجویان انتخاباتی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز در سفر یکروزه به شاهرود بعدازظهر یکشنبه با حضور در دانشگاه صنعتی شاهرود به دیدار دانشجویان رفت تا از نزدیک با مشکلات آنها آشنا شود اما این دیدار حاشیه هایی نیز داشت که از جمله آنها متهم کردن وی برای آنچه راه اندازی میتینگ تبلیغاتی برای رئیس جمهور در انتخابات ۹۶ خوانده می شد، بود که وی در جواب، ابراز داشت: دیدار دانشجویی من متعلق به امروز و فردا نیست از ابتدای سال با حضور در ۱۰دیدار دانشجویی و همچنین حضور در جمع اساتید، سلف غذاخوری دانشگاه های سمنان، شورای دانشگاهی شهرستان و ... از نزدیک با دانشگاه در تعامل هستم و سفر امروز من به شاهرود نیز در همین راستا است.

وی افزود: اینکه بنده برای نخستین بار و در این زمان در جمع دانشجویان شاهرودی هستم هیچ جنبه تبلیغاتی نداشته و نخواهد داشت همانگونه که هفته گذشته در جمع دانشجویان دامغانی بودم لیکن هیچ برداشتی از این سفر نمی شود و ما در این دانشگاه برای شنیدن مشکلات شما و رفع احتمالی آنها در حد توانمان گردهم آمده ایم.

بی طرف هستم و بی طرف خواهم بود

استاندار سمنان با بیان اینکه من با سابقه حضور چهار دوره در مجلس شورای اسلامی با روند برگزاری انتخابات بیگانه نیستم و اصطلاحا خودم را انتخابات چی می دانم، گفت: من بی طرف هستم و در انتخابات پیش رو نیز بی طرف خواهم ماند این را کسانی که با من آشنایی دارند می توانند شهادت دهند که جانب احدی را در انتخابات نخواهم گرفت.

خباز در بیان مثالی درباره ادعای خود مبنی بر بی طرفی، ابراز داشت: من و همسرم در سمنان تنها زندگی می کنیم و فرزندانمان در شهرهای دیگر هستند به یاد می آورم که در زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی در سمنان روزی همسرم از من پرسید به چه کسی رای بدهم بهتر است شما بگوئید و من به او گفتم که هرگز این کار را نخواهم کرد لذا به دلیل مشغله فراوان بنده، همسرم مجبور به حضور در ستادهای انتخاباتی و بررسی برنامه های نامزدهای انتخابات مجلس دهم باتفاق پسرم شد تا در نهایت یک نفر را برگزید لذا من سعی می کنم در این حد جانب بی طرفی را رعایت کنم.

وی افزود: در انتخابات پیش رو نیز اینگونه خواهد بود و ما سعی داریم در کمال بی طرفی این مهم را به سرانجام برسانیم همچنین اینجا باید نکته دیگری را نیز گفت، خوشبختانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی که همه چیز مبتنی بر رای مردم است اصلا با حرف یک نفر مانند خباز کسی از صندوق رای بیرون نمی آید لیکن به همه اطمینان می دهیم که دیدارهای دانشجویی همواره بوده و متعلق به این ماه های منتهی به سال ۹۶ نیست و همچنین دلیلی برای طرفداری از یک نامزد انتخاباتی وجود ندارد.

آمریکا بد عهدی کرده است

در ادامه این نشست همچنین زمانی که علی فیض الهی فعال بسیج دانشجویی از خباز پرسید «آیا شما هنوز به دنبال چیدن میوه های برجام هستید؟» وی پاسخ داد: من معتقد هستم نه برجام به آن بی نقصی بود که طرفداران می گویند و نه به این پرنقصی که برخی منتقدان سخن می گویند لیکن من هم مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی را تکرار می کنم، برجام نقص هایی هم داشت اما منافعی را نیز نصیب ایران اسلامی کرد، همچنین آمریکا در این مقوله برعهدی خود را نشان داد و این امر به تجربیات مردم ایران اسلامی افزوده شد و هیچگاه کسی منکر این بدعهدی آمریکا نبود چرا که آنها زیر حرف و امضای خودشان زدند و ما هیچگاه ادعا نکردیم که برجام بی نقص است.

استاندار سمنان همچنین درپاسخ به مطالبه ای که توسط بهرام ابراهیمی عضو انجمن اسلامی دانشگاه آزاد مبنی بر دخالت نیروهای امنیتی در دانشگاه عنوان شد، بیان داشت: گفتمان آزاد اندیشی باید در دانشگاه ها ترویج یابد اصلا رهبر معظم انقلاب اسلامی دستور فرمودند که کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها دایر شود تا دانشجویان در آزادی بیان سخنان خود را بگویند و درباره امنیت پیش، حین و بعد از سخنان خود نگران نباشند لذا با هر گونه دخالتی از بیرون در دانشگاه ها مخالف هستیم و تا اندازه توان جلوی این کار را می گیریم.

محمد رضا تباری نماینده انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی و ایمان پورصفایی عضو شورای صنفی دانشگاه صنعتی دیگر دانشجویانی بود که به طرح مشکلات پرداختند و خباز نیز در واکنش به سخنان آنها پیرامون امنیتی کردن جو دانشگاه ها، ابراز داشت: دانشگاه محیطی برای تبادل افکار و عقاید است و من هم مانند همه دانشجویان معتقدم باید فشار از روی دانشجویان برداشته شود.

وقتی دانشجویان سالن را ترک کردند

سخنان خباز در جمع دانشجویان اما حواشی هم داشت و این نشست قرار بود ۱۰صبح آغاز شود و با اینکه استاندار سمنان راس ساعت ۱۰در مکان حضور داشت و حتی دانشجویان نیز در محل استقرار خود قرار داشتند اما به دلیل نامعلومی نشست با۲۰دقیقه تاخیر آغاز و سقف آن تا اذان ظهر تعیین شد و اعتراض دانشجویان زمانی اوج گرفت که استاندار سمنان، معاون سیاسی امنیتی وی، فرماندار شاهرود، رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود و نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در جایگاه سخنرانی قرار گرفتند و هرکدام به بیان سخنانی پرداختند که این عمل مدتی از وقت نشست را به خود اختصاص داد و موجبات اعتراض دانشجویان را فراهم آورد.

اعتراض دانشجویان وقتی به اوج رسید که سخنان طولانی مسئولان حاضر در نشست ۶۰دقیقه از ۹۰دقیقه وقت سقف جلسه را گرفت و به قول دانشجویان نشست به جای طرح مسائل دانشجویی، رنگ و بویی سخنرانی از سوی مسئولان گرفت و این امر باعث شد تا حسینی شاهرودی، نماینده مردم شاهرود و میامی که به اصرار رئیس دانشگاه صنعتی پشت تربیون قرار گرفته بود، سخنان خود را نیمه تمام رها کند و عده ای از دانشجویان سالن را ترک کردند.

دانشجویان باز هم سالن را ترک کردند

با این حال، اصرار دانشجویان نشست را یکساعت فراتر از وقت قانونی ادامه داد و دانشجویان که مجال را برای بیان سخنان خود دیدند به سالن بازگشتند و شش نماینده دانشجویی از انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی، انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، انجمن علمی دانشگاه صنعتی، بسیج، انجمن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی و نماینده دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای خواهران نظرات خود را بیان کردند و تا زمانی که یکی از اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی، انجمن اسلامی این دانشگاه را به فتنه گری متهم کرد، جو آرامی در سالن حکم فرما بود.

سخنان نماینده بسیج دانشجویی اما بار دیگر فضای سالن را به اعتراض کشید که این بار خباز با دخالت و ادای سخنانی به قائله خاتمه داد و این بار نیز بسیاری از دانشجویان سالن را ترک کردند اما فریاد یکی از دانشجویان که خطاب به استاندار سمنان خواستار بیان موضع وی در قبال موضوع فتنه۸۸شد، با عدم پاسخگویی خباز روبرو شد.

این نشست در حالی به اتمام رسید که خباز قرار است در جلسه کارگروه رفع موانع تولید شهرستان شاهرود و دیدار با فعالان اقتصادی نیز حضور داشته باشد.