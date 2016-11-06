۵۰ خادم دامغانی به زائران اربعین در کربلا ارائه خدمت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینیان عصر یکشنبه در نشست توجیهی پیش از اعزام خادمان اربعین حسینی به میزبانی سالن اجتماعات مرکز فرهنگی شهدای سپاه ناحیه دامغان ضمن بیان اینکه با برپایی یک موکب این خادمان در طی ۱۴ روز به زائران در کربلا ارائه خدمت می کنند، ابراز داشت: خادمان باید خدمت در اربعین را قدر بدانند چرا که این حرکت مقدس و با ارزش اجر و پاداش فراوانی دارد.

وی افزود: هیچ اولویتی بالاتر از خدمت به زائران حسینی نیست و کسانی که افتخار خدمت رسانی به زائران در سه هزار موکب برپا شده در کشور عراق را دارند باید بدانند که گام در راهی مقدس نهاده اند.

امام جمعه دامغان با بیان اینکه دایر شدن موکب در اربعین حسینی یک افتخار بزرگ برای مردم دوستدار اهل بیت (ع) شهرستان است، گفت: باید تمام سعی و تلاش ما بر این باشد که خدمات مطلوب و شایسته ای به زائران اباعبدالله(ع) ارائه شود.

حسینیان با بیان اینکه روزانه پنج هزار نفر از زائران اربعین حسینی در موکب دامغان پذیرایی می شوند، ابراز داشت: برپایی این موکب با کمک خیران نیک اندیش دامغانی میسر شده است.

وی با بیان اینکه پیاده روی زائران در اربعین حسینی دارای پیام وحدت و بصیرت مسلمانان است که به صورت جهانی نشر پیدا می کند، افزود: فرهنگ عاشورا دارای درس های فراوانی است و این فرهنگ برای همیشه تاریخ باقی خواهد بود.