۲۵درصد بودجه حمل و نقل در سال ۹۳ محقق نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله حافظی در سیصد و سومین جلسه شورای شهر تهران، در بررسی لایحه تفریغ بودجه سال ۹۳، گفت: در گزارش لایحه تفریغ بایستی میزان انحراف و دلایل انحراف در هر ردیف و ماموریت ها ابراز شود که در لایحه ارسالی توسط شهرداری این دلایل مشاهده نشد و اگر انحرافی مشاهده نمی شود نیز بایستی ذکر شود که انحرافی وجود نداشته است.

وی ادامه داد: در لایحه تفریغ بایستی بودجه از لحاظ ریالی و هم مقداری رسیدگی شود و گزارشی تهیه شود که برای نمونه ایکس ریال برای ایکس مقدار پیاده راه سازی هزینه شده است. در این لایحه فقط بخش ریالی گزارش شده ولی بخش مقداری که چه میزان کار انجام شده، مشخص نیست.



رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه طی سال های گذشته گزارش عملکرد تبصره های شهرداری به شورا ارائه نمی شود، تصریح کرد: بخش عمده ای از بودجه شهرداری در سازمان ها و شرکت ها است که بایستی در تفریغ بودجه گزارش آنها را هم داشته باشیم تا همدیگر را چک کنند که این موارد ارسال نشده است.



حافظی با اشاره به اینکه در لایحه تفریغ بایستی میزان تحقق اهداف و سیاست ها از منظر کمی و کیفی بررسی و گزارش شود، گفت: در این گزارش، میزان توفیق در رسیدن به اهداف کمی و کیفی که بتوانیم با برنامه پنجم و برش سالانه آن تطبیق داده شود وجود ندارد و به این موضوع توجه نشده است.



وی با بیان اینکه حسابرس اشاره کرده که الزامات بودجه ریزی عملیاتی رعایت نشده است؛ یعنی از قیمت تمام شده بایستی به سرجمع رسید در حالی که در شهرداری از سرجمع به قیمت تمام شده می رسند، تاکید کرد: حسابرس اعلام کرده است تفریغ بودجه سال ۹۳ در حالی بررسی شده که گزارش صورت های مالی تلفیقی سال ۹۳ را در اختیار نداریم. آخرین گزارش تلفیق رسیدگی شده مربوط به سال ۹۰ بوده است از این رو حسابرس نمی تواند با صورت های مالی تلفیقی رسیدگی شده سال ۹۳، تطبیق دهد. این موضوع نیز جای خطا را باقی می گذارد زیرا صورت های مالی حسابرسی شده را در اختیار نداریم.



رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنین افزود: شهرداری و شورا رویه غلطی پیش گرفته اند که کل تفریغ را زیر سوال می برد، در اسفندماه هر سال، کل انحرافات را در قالب اصلاحیه رفع و رجوع نموده و همه انحرافات را پوشش می دهند، با این حساب از تفریغ بودجه چه انتظاری می توان داشت؟



وی با بیان اینکه بودجه حمل و نقل سال ۹۳، مبلغ ۶هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مصوب شده بود، اعلام کرد: در انتهای سال، عملکرد ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان گزارش شد یعنی ۲۵ درصد بودجه به مبلغ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان محقق نشده است در حالی که در گزارش تفریغ ۲.۴۹ درصد افزایش را نشان می دهد.



حافظی در موضوع کمک شهردار به اشخاص و موسسات خصوصی که بودجه مصوب ۵۰ میلیارد تومان دارد، گفت: این کمک به ۶۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته در حقیقت انحراف ۲۷ درصدی از بودجه مصوب داشته و ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کمک مازاد صورت گرفته است.



حافظی با بیان اینکه ریز برخی درآمدها به حسابرس ارائه نشده است، گفت: در بند ۱۵ گزارش حسابرس آمده است؛ تعداد ۴ فقره اسناد درخواستی به حسابرس ارائه نشده است و با توجه به عدم ارائه این اسناد مبلغ ۷۸ میلیارد تومان هزینه و افزایش بدهی شهرداری به مبلغ ۷۱ میلیارد تومان و کاهش علی الحساب به مبلغ ۷ میلیارد تومان برای حسابرس محرز نشده است. این موارد دلالت بر شفافیت ندارد.



رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه درباره بند ۱-۷-۱۷ که مربوط به پروژه های مشارکتی است، باید تصمیم متقضی گرفته شود، گفت: بر اساس گزارش سازمان مشارکت های شهرداری قرارداد مشارکت در پروژه های مشارکتی پارکینگ طبقاتی آرامش منطقه یک، مجموعه تجاری و اداری سعدی در منطقه ۱۲ ، مجموعه ورزشی بوستان تولد در منطقه ۴ و بیمارستان آتیه منطقه ۲ در سال ۹۳ منعقد شده و عملیات اجرایی آغاز شده است اما مجوز شورای شهر تهران را همانند پروژه صدر ندارد یعنی آقایان کار را شروع می کنند و بعد مجوز از شورای شهر می گیرند.



وی گفت: در بند ۲- ۷- ۱۷، پروژه مشارکتی دزاشیب با ۴ درصد پیشرفت فیزیکی برخلاف تبصره ۱۷ مبنی بر اینکه فروش پروژه های مشارکتی با پیشرفت کمتر از ۲۵ درصد ممنوع است، رعایت نشده است، توضیح داده شود چرا این مصوبه شورا را زیر پا گذاشته اند و برخلاف آن عمل کرده اند.



حافظی همچنین اعلام کرد: با استناد به ماده ۲۸ آیین نامه مالی شهرداری، شهردار می تواند اعتبار مصوب در بودجه برای هر یک از مواد هزینه یا فعالیت های داخل در یک وظیفه را تا ۱۰ درصد تغییر یا افزایش دهد به نحوی که از اعتبار کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز ننماید، در تفریغ بودجه ۹۳ می بینیم که این جابجایی فراتر از وظیفه بوده و حتی به ماموریت ها هم نیز تسرعی پیدا کرده است.