۶۶ واحد تولیدی شاهرود از تسهیلات رونق تولید برخوردار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر یک شنبه در دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شاهرود و سی و نهمین جلسه در استان سمنان به میزبانی فرمانداری ویژه شاهرود ضمن بیان اینکه تا کنون ۵۳میلیارد تومان از طریق سامانه بهین یاب ویژه ستاد تسهیل موانع تولید شاهرود به ۶۶ واحد صنعتی و دامداری این شهرستان پرداخت شده است، گفت: در حوزه صنعت و معدن نیز ۸۹ واحد صنعتی این شهرستان پس از ثبت نام در بهین یاب و بررسی در کارگروه رفع موانع تولید برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی و موفق به دریافت ۴۱میلیارد تومان تسهیلات رفع موانع تولید شدند.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۳۴۰نفر اشتغال تثبیت شده در شاهرود طی سه سال اخیر شکل گرفته، افزود: از میان ۲۱۵ طرح ارائه شده به کارگروه رفع موانع تولید شاهرود در بخش جهاد کشاورزی تا کنون ۴۵ واحد تولیدی موفق به دریافت ۱۲ میلیارد تومان تسهیلات رفع موانع تولید شده اند که با توجه به قطب کشاورزی بودن شرق استان انتظار داریم در طرح های جهاد کشاورزی تسهیل و تعجیل در کارها صورت گیرد.

فرماندار شاهرود با اشاره به مشکلات در پرداخت تسهیلات رفع موانع تولید در بخش جهاد کشاورزی این شهرستان، گفت: در هفت جلسه متعدد که با مدیران بانک شهرستانی و متقاضیان تسهیلات رفع موانع تولید در شاهرود برگزار شد، مهم‌ترین دغدغه این واحدها، درخواست ارائه گواهی مالیاتی از افراد توسط بانک های عامل عنوان می شود که در بیش از ۴۰درصد موارد، واحدهای تولیدی در این موضوع به مشکل برخورده اند لذا از مسئولان می خواهیم تا در تسریع کردن روند رفع مشکل این واحدها اقدام موثر صورت دهند.

هاشمی در ادامه تصریح کرد: طی شش ماهه اول سال جاری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی از مجموع ۱۰میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در استان سمنان، سه میلیارد و ۳۵۶میلیون تومان در حوزه شهرستان شاهرود بوده و از مجموع ۱۵۱ طرح اشتغال زایی که تاثیر بسیار خوبی به خصوص اشتغال پایدار به سبب ضرورت ماندگاری روستایی ها داشته، ۷۰طرح یا به عبارتی ۴۶درصد، در حوزه این شهرستان اجرایی شده که این نشان از نگاه خوب استانداری به شرق استان است.

وی با بیان اینکه مدیران نگاه ویژه ای به شرق استان سمنان داشته باشند، افزود: در راستای تحقق شعار سال، راه اندازی مجموعه کنستانتره شاهرود فرصت خوبی را فراهم آورد تا ظرفیت اشتغال و اقتصاد به نحو مطلوب در گردش باشد چرا که شاهد هستیم انگور در سال گذشته به قیمت ۴۰۰تومان از کشاورز خریداری می شد و اکنون به میزان یک هزار و ۶۰۰ تومان فروخته می شود لذا می توان گفت راه اندازی مجدد این واحد تولیدی، یک اقدام جهادی بزرگ بود که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرستان اجرایی شد.

معاون استاندار سمنان در خاتمه مشکلات گاز رسانی جایگاه سوخت دهملا و تخصیص امتیازات گاز به اولین گاوداری نمونه ۴۲۰راسی قلعه نو خرقان را مطرح کرد.