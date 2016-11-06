دومین نشست شورای تخصصی بیست و چهارمین هفته کتاب برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، امروز ۱۶ آبان دومین نشست شورای تخصصی هفته کتاب ایران در محل سرای اهل قلم و با حضور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و در این نشست سید عباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به تبیین برنامه‌های وزارت ارشاد در هفته کتاب پرداخت.

صالحی دو اتفاق مهم در حوزه فرهنگ و کتاب را «نمایشگاه کتاب» و «هفته کتاب» و نکات شایان توجه در هفته کتاب را ارتباط حوزه کتاب با عرصه‌های دیگر مثل کتاب و هنر، کتاب و سینما، کتاب و رسانه، ترویج کتابخوانی با اجرای برنامه‌هایی مثل مروجین کتابخوانی و تبدیل گروه‌های مختلف مروجین کتاب به نهادهای مدنی، اجرای برنامه‌های «دوشنبه‌های با کتاب» در مهد کودک‌ها با همکاری وزارت ارشاد و سازمان بهزیستی، عنوان کرد.

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزاری نمایشگاه کتاب و اجرای برنامه‌های متنوع هفته کتاب در نیشابور، به عنوان پایتخت کتاب ایران، و در سایر استان‌ها را نشانه‌ای از ملی بودن برنامه‌های هفته کتاب دانست و با تاکید بر توجه به کتابفروشی‌ها به عنوان حلقه رابط میان ناشران و نویسندگان با مخاطبان، از برگزاری برنامه پاییزه کتاب در ادامه عیدانه و تابستانه کتاب و همچنین مراسم کتاب‌گردی در روز پنجشنبه هفته کتاب خبر داد.

وی توجه ویژه به بحث موضوعات خاص را به علت اهمیت اجتماعی آنها خواستار شد و گفت: امسال جشنواره کتاب سال معلولین به علت نیازهای موجود برای تولید محتوا برای این قشر برگزار می‌شود.

در این نشست مجید غلامی جلیسه؛ مدیرعامل خانه کتاب، سید طه هاشمی؛ معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد، فرهاد تیمورزاده؛ مدیر مسئول انتشارات تیمورزاده و نماینده انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان، غلامرضا امیرخانی؛ معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی جهموری اسلامی ایران، محمد صادق رحمانیان؛ مدیر رادیو فرهنگ، منصور اعتصامی؛ معاون فرهنگی سازمان تامین اجتماعی، مهدی علی‌اکبرزاده؛ مدیرکل فرهنگی و هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش، محمد اله‌یاری؛ معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مناف یحیی‌پور؛ معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، محمود صلاحی؛ رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، سعید پورعلی؛ معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی و عزت اله الوندی؛ عضو هیات مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، حضور داشتند.

بیست و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از ۲۴ آبان ماه الی ۱ آذر ۱۳۹۵ در سراسر کشور برگزار می‌شود.