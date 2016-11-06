به گزارش خبرنگار مهر، محمدسعید ایزدی امروز یکشنبه در همایش شهر پایداری که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، ضمن اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص رسیدگی به مردم مناطق محروم اظهار داشت: در راستای رسیدگی به مناطق حاشیه نشین و برای ارتقا کیفیت، اقدامات جریان ساز در مناطق حاشیه‌ای انجام می‌شود.

وی کرمانشاه را تجلی زیبایی از تمدن ایرانی دانست و گفت: متاسفانه این شهر همچون دیگر کلانشهرهای دیگر کشور دچار مشکلات بسیاری است و عمدتا در بخش کیفیت زندگی شهری در نظام برنامه ریزی مغفول مانده است.

ایزدی وجود روستاها در پیرامون شهر کرمانشاه را سبب شکل گیری گسترده سکونت گاه‌های غیر رسمی دانست و افزود: کنترل نظام ساخت و ساز و همکاری دستگاه‌های مختلف لازم است.

وی بیان کرد: استفاده از فرصت توامان راه و شهرسازی به عنوان دو مکمل در فرآیند توسعه و لزوم آسیب شناسی و تحلیل درست از وضعیت موجود مورد تاکید است.

ایزدی بر همکاری و همدلی میان کلیه دستگاه‌های ذی ربط و مشارکت بخش خصوصی برای بازسازی نقاط فرسوده و حاشیه نشین تاکید کرد و گفت: اگر نهادها کمک نکنند امکان موفقیت پایین است.

وی بیان کرد: از مقام معظم رهبری تا رئیس جمهور و سایر ارکان اصلی تصمیم گیری در کشور بر توجه به بحث مسائل و مشکلات شهرها در حوزه آسیب‌های اجتماعی و ارتقا کیفیت زندگی تاکید دارند.

ایزدی با اشاره به بازدید از خانه خدیوی شهر کرمانشاه، این اثر را نمونه‌ای بی‌بدیل از معماری ارزشمند کرمانشاه دانست و گفت: خرید این مجموعه برای ایجاد تالار گفتمان یا تالار شهر پیشنهاد شده تا محلی برای متخصصان و اهل حرفه باشد.

وی همچنین به بازدید از مجموعه تاریخی مذهبی تکیه معاون الملک اشاره کرد و گفت: این مجموعه درجه یک و منحصر بفرد و ثروتی برای این شهر است و امانتی برای آیندگان به شمار می‌آید اما اطراف این تکیه شرایط خوبی ندارد و در اولویت رسیدگی قرار گیرد.

ایزدی اقدامات نوسازی را از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دانست و بیان کرد: تلاش ما این است که با راه حل‌های مختلف و از طریق منابع مختلف از این طرح‌ها حمایت کنیم و با توجه به اینکه وضعیت کشور در حوزه منابع مالی خوب نیست باید جایگزینی برای کمبود منابع مالی داشته باشیم.