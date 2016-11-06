بازارچه های صنایع دستی در مازندران رونق می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا عصر یکشنبه در کارگروه اشتغال استان که در استانداری تشکیل شد گفت: کلیه سرمایه‌گذارانی که در رابطه با مجتمع‌های تفریحی و توریسی به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران مراجعه می‌کنند علاقه مند به احداث بازارچه‌های صنایع‌دستی در کنار پروژه های تاسیسات گردشگری هستند و در این خصوص مشاوره طرح ایجاد بازارچه صنایع دستی از سوی کارشناسان ادارات گردشگری سطح استان ارائه می شود.

بزرگ‌نیا با بیان اینکه چندین مورد نیز مستقلاً بازارچه در حال احداث است، افزود: سه بازارچه در شرق مازندران و یک مورد در سوادکوه برنامه ریزی شده که در شرف احداث و بهره برداری است.

وی افزود: همه این بازارچه های صنایع دستی با هدف حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی در استان رونق می یابد و فرصتی برای اشتغال و عرضه تولیدات و محصولات هنرمندان و صنعتگران در دو بخش صنایع‌دستی و سوغات خواهد بود.

وی در ادامه افزود: شهرداری‌ها می‌توانند در این زمینه به ایجاد راسته بازار اقدام نمایند تا برای همه گردشگران و علاقه‌مندان این امکان فراهم شود که سوغات خود را از آن مکان تهیه و خریداری کنند.

در ادامه این کارگروه، ربیع فلاح جلودار، استاندار مازندران، به قانون ساماندهی و جذب مشاغل خانگی مصوب سال 89 اشاره کرد و گفت: این قانون، شهرداری‌ها را مکلف نموده که نسبت به ایجاد بازارچه‌های صنایع دستی اقدام نمایند و ما باید حوزه شهری اعم از شهرهای بزرگ و کوچک و روستایی را دعوت و ترغیب کنیم.

وی افزود: طبق قانون ساماندهی و جذب مشاغل خانگی دستگاه های مربوطه مکلف هستند که تحت هر شرایطی غرفه یا مغازه‌ای برای این امر در نظر گرفته شود و در دستور کار قرار گیرد ولی به‌نظر می‌رسد تا کنون توجه جدی به این امر نشده است.