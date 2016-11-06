گرامیداشت یاد منصورپورحیدری در فوتبال پیشکسوتان

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقات امروز یکشنبه فوتبال باشگاهی پیشکسوتان جام شهدای انقلاب اسلامی، چهار مسابقه برگزار شد که پیش از شروع هر مسابقه یاد و خاطره منصور پورحیدری گرامی داشته شد.

نتایج مسابقات امروز به این شرح است:

* پاس ۴- راه آهن ۳

گل: عزت فکری (دوگل) ابوالحسن ربیعی و سعید آخوندی برای پاس و ایوب سلیمی مقدم (دو گل) و اسکندر حسین پور برای راه آهن

* اکباتان صفر - کیان ۳

گل: وحیدکیهان، حمید مرادی و اسماعیل واسعی برای کیان

* شاهین۳ - نیروی زمینی ۵

گل: علی روزبهانی (دو گل) علی پازوکی، رضا سلطانی و ایرج سایلی برای نیروی زمینی و محمود سجادی، نادر اسدی و محسن اکبری برای شاهین

* تهرانجوان ۱ - فتح ۵

گل: محمود آخشیجان برای تهرانجوان و حمید شعبانی (سه گل)، مهدی غفاری و جواد مقدسی برای فتح

این مسابقات روز چهارشنبه ۱۹ آبان با برگزاری چهار دیدار دور مقدماتی خود را به پایان خواهد برد.

* فتح - بنیادشهید ساعت ۱۳

* تهرانجوان - نیروی زمینی ساعت ۱۴

* پیام - کیان ساعت ۱۵

* راه آهن - اکباتان ساعت ۱۶