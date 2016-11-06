به گزارش خبرگزاری مهر، عباداله فتح اللهی با حضور در نشست تخصصی و علمی بازآفرینی و نوسازی شهری با موضوع «بررسی جایگاه اثرات هویت محلی و حس تعلق در نوسازی بافت­های فرسوده» در سالن همایش­های مرکز علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران به ایراد سخنرانی پرداخت.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این نشست ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون لایه های مختلف هویتی، عنوان کرد: آیا لایه های مختلف هویتی دارای سلسه مراتب هستند یا می توان با آنها بصورت جزیره ای رفتار کرد؟ آیا هویت ملی، دینی، محلی، منطقه ای و ... مفاهیم انتزاعی جدا از هم هستند یا روی فوندانسیون واحد بنا نهاده می شوند؟

فتح اللهی با اشاره به این که خاستگاه و مادر تمدن ها در بین النهرین شکل گرفته است، عنوان کرد: چه اتفاقی رخ داده است که اروپا و آمریکا که در مبحث هویتی بسیار جوان هستند، آنقدر جاذبه دارند که با اندک انگیزش اقتصادی انسان ها را به خود جذب می نمایند. کدام بعد هویتی در این کشورها قویتر است؟

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران تصریح کرد: رشد جمعیت در روستاهای اطراف کلانشهرها ۶% است به طوریکه ۲ هزار روستا با جمعیت بالغ بر ۱۰ هزار نفر در دهه اخیر متولد شده است، چه عاملی می تواند این جمعیت را در روستاهای اطراف کلانشهرها جذب نماید؟

وی با تأکید بر این که مقوله "هویت" در کلانشهر تهران، مقوله ای بسیار مهم و قابل تأمل است که کمتر به آن پرداخته شده است، گفت: منطقه ۱۲ به دلیل بافت قدیمی و تاریخی به نوعی نماد و شناسنامه تهران و چه بسا ایران است ولی ساکنان پایتخت امروز رغبتی برای سکونت در محله های تاریخی این منطقه همچون حصار ناصری، حصار صفوی و غیره ندارند و ترجیح می دهند در محلات جدید التأسیس سکنی گزینند.

فتح اللهی اظهار داشت: "هویت"، پدیده ای پویا است و قرار نیست هویتی که بزرگان ما در نسل های گذشته به دنبال آن بودند امروز هم توسط نسل جدید دنبال شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این نشست تخصصی، فقدان حضور جامعه شناسان در تهیه طرح های شهری را خسران جدی دانست و افزود: تعریف شهرسازان و جامعه شناسان از جریان زندگی متفاوت است، لذا ضروری است از دانش جامعه شناسان در تهیه طرح های شهری جامع و تفصیلی استفاده شود تا عشق، روح و جریان زندگی در جریان کالبدی و نوسازی بافت های فرسوده شهری احیا شود.

وی ضمن تقدیر از مرکز علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران به دلیل برگزاری این نشست، خاطرنشان کرد: خوب است محیط های دانشگاهی به مباحث زنده اجتماعی و شهرسازی ورود جدی داشته باشند تا بتوان طرحی نو برای زندگی نو در شهر ایجاد نمود.

شایان ذکر است دکتر سید عبدالهادی دانشپور؛ عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دکتر جلال تبریزی؛ مدرس دانشگاه تربیت مدرس، دکتر محمدجواد مهدوی نژاد؛ عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان سایر اعضای پنل و دکتر سعید فرمهین فراهانی؛ مدرس پردیس فارابی دانشگاه تهران به عنوان سخنران در این نشست تخصصی حضور داشتند و به ایراد سخنرانی پرداختند.