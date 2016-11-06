۳طرح بزرگ اشتغال زا در چهارمحال و بختیاری بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعد از ظهر یک شنبه در نشست رفع موانع تولید با اشاره به اینکه سه طرح بزرگ صنعتی در چهارمحال و بختیاری افتتاح می شود، عنوان کرد: این طرح های اشتغال زا با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح خواهند شد.

وی عنوان کرد: افتتاح کارخانه تولید چادر مشکی، فاز اول فولاد چهارمحال و بختیاری و واحد صنعتی تولید ورق پوشش دارد سه طرح بزرگ چهارمحال و بختیاری هستند که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور افتتاح می شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: برنامه ریزی ها برای سفر معاون اول رئیس جمهور به این استان انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی یکی از راه های برون رفت از رکود شدید اقتصادی و نرخ بیکاری است، عنوان کرد: باید از ظرفیت های استان برای تحقق اقتصاد مقاومتی در استان استفاده کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد:تحقق اقتصاد مقاومتی بسیاری از مشکلات جامعه را حل می کند.

وی عنوان کرد: رونق اقتصادی و اشتغال از اهداف اصلی در استان چهارمحال و بختیاری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید به صورت تخصصی در زمینه اقتصاد مقاومتی کار شود و تلاش شود شاخص های توسعه ای چهارمحال و بختیاری رشد کند.

چهارمحال و بختیاری به جمع استان های تولید کننده فولاد می پیوندد

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست عنوان کرد: با بهره برداری از سه طرح بزرگ صنعتی در این استان اشتغال قابل توجهی در سطح استان ایجاد می شود.

نعیم امامی بیان کرد: با بهره برداری از فاز اول فولاد چهارمحال و بختیاری، این استان به جمع استان های تولید کننده فولاد می پیوندد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: با بهره برداری از این سه واحد صنعتی بیش از یک هزار شغل در استان ایجاد می شود.