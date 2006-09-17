برخي دقايق پايين تر از سطح ليگ ايران بازي كرديم / بايد نيمه اول 5 گل به برق شيراز مي زديم

به گزارش خبرنگار "مهر"، مصطفي دنيزلي كه پس از ديدار امروز تيمش برابر برق شيراز با خبرنگاران گفتگومي كرد ضمن ابراز رضايت ازعملكرد شاگردانش گفت : ما براي اين فصل چند بازيكن را از دست داده ايم و چند بازيكن جديد به خدمت گرفته ايم كه براي هماهنگي بازيكنان تيم نياز به زمان بيشتري داريم. اين سومين بازي پرسپوليس بود كه بازيكنان نسبت به گذشته بهتربازي كردند و اميدوارم كه در ديدارهاي آينده اين روند را ادامه دهند.

سرمربي تركيه اي پرسپوليس ادامه داد : بازيكنان ما در اين ديدار در برخي از دقايق بالاتر از سطح ليگ فوتبال ايران بازي كردند و در برخي دقايق نيز بسيار پايين تر از ليگ ايران بودند با اين حال مهم سه امتياز بود كه به آن دست پيدا كرديم.

دنيزلي با بيان اينكه بايد در نيمه اول 5 گل به برق شيراز مي زديم خاطر نشان كرد: ما از دقيقه 60 به بعد به فكر حفظ نتيجه بوديم چرا كه توانايي بازيكنان پرسپوليس مي طلبد كه در اين بازي بيشتر به حفظ نتيجه فكر مي كرديم.

دنيزلي در پايان با بيان اينكه كريم باقري به صورت اختصاصي تمرين مي كند گفت : سعي مي كنيم علاوه برباقري تمام بازيكنان را به شرايطي برسانيم كه بتوانند 90 دقيقه مفيد را براي پرسپوليس بازي كنند.