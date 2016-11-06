به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی عصر یکشنبه در جلسه با رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان قم که در تالار امام جواد(ع) استانداری برگزار شد، با بیان اینکه اینگونه جلسات باید از حالت رسمی خارج شود، اظهار داشت: این جلسات به منظور برقرای تعامل علمی و با هدف استفاده از علم و دانش در زمینه‌های مختلف است تا بتوان استفاده بهتری از تولید علم و ثروت شود.

وی با اشاره به اینکه همیشه توسعه علم مد نظر بوده، گفت: اگر در عمل از علم استفاده نشود رشد متوازن نمی‌تواند ایجاد شود و وجود فرهیختگان دانشگاهی می‌تواند در حل مشکلات و ایجاد راه کار و ارائه طرح‌های جدید مؤثر باشد.

استاندار قم با بیان اینکه مسائل پژوهشی گاهی حالت تشریفاتی به خود می‌گیرد، افزود: مشکلات زیادی وجود دارد و کار جدی از طرف ما در این خصوص انجام نشده است لذا باید با کمک کسانی که تخصص دارند نیازها را شناسایی و تقسیم بندی و گفتمان را شکل دهیم.

وی ادامه داد: با تشکیل کارگروه‌های موضوعی با سازمان‌های اجرایی با موضوعاتی که با دانشگاه‌ها مرتبط است، می‌توان نتیجه بهتری گرفت.

صادقی با اشاره به موضوعات مختلفی که در استان وجود دارد که می‌شود با تعامل با دانشگاه‌ها حل شوند مانند بحران آب، شروع دوران خشکسالی و بحران دریاچه نمک، گفت: باید از طریق مختلف بتوانیم این مسائل را کنترل کنیم.

وی به بروز مسائل اجتماعی که شرایط غیر قابل قبولی هم دارند مانند ترکیب جمعیتی اشاره کرد و افزود: این آسیب‌ها درمتن کلان شهر ما وجود دارد که باید راه کارهای مبارزه با آن‌ها اندیشیده شود.

استاندار با بیان اینکه فرهنگ عمومی موضوع جدی ما است، تصریح کرد: موضوع موتورسیکلت‌ها و تردد حدود ۳۰۰ هزارموتورسیکلت در قم که نزدیک به ۶۵ درصد تلافات ما را رقم می‌زنند خود یک مشکل است که با وجود اقدامات بسیار هنوز مشکل حل نشده و راه کار مناسبی برای حل آن ارائه نشده.

وی با اشاره به مشکات طلاق، اشتغال، اعتیاد و سلامت، ادامه داد: این چیزهایی است که باید با تعامل دستگاه‌های اجرایی با دانشگاهیان راه حل‌هایشان اندیشیده شود.

صادقی به ساختار سیستمی و نگرشی که به اداره جامعه وجود دارد، دسته بندی‌های سیاسی و از بین بردن منافع ملی اشاره کرد و گفت: عدم وجود یک نگاه ملی بر نگرش در این رابطه‌ها از معضلات است.

لزوم وجود نگرش ملی در برنامه‌های مدیریتی و روابط اجتماعی

وی با این سئوال که چند درصد مسئولان در رده‌های مختلف بخشی فکر نمی‌کنند، عنوان کرد: اگر موضوع نگرش و نگاه ملی بر برنامه‌های مدیریتی و روابط اجتماعی حاکم باشد وضعیت بهتر خواهد شد؛ اگر فساد هم به شکل سیستمی شدن حرکت می‌کند نتیجه همین طرز تفکر بوده است.

استاندار قم افزود: چرا اجازه رشد داده نمی‌شود و هرکس در جهت منافع خود تلاش می‌کند؛ گاهی برای انتخاب یک مدیر در سطح استان چندین ماه بررسی می‌کنیم تا فرد مناسب را انتخاب نماییم چرا باید اینگونه باشد مگر انسان‌های کارآمد کمی در استان وجود داد.

وی با بیان اینکه باید بپذیریم و قبول کنیم ناکارآمدیم که بخشی از آن به خود ما و بخشی مربوط به تنظیم روابط سیاسی و اجتماعی مربوط می‌شود، ادامه داد: این طرز تفکرها باعث شده تا بسیاری نیروهای کارآمد حذف و افرادی که ناکارآمد هستند مسؤلیت بگیرند و نه تنها اثر مثبت ندارند بلکه اثر تخریبی نیز دارند.

صادقی با اشاره به اینکه تلاش کردیم بین دستگاه‌های اجرایی در استان همگرایی ایجاد کنیم، گفت: اگر افتخاری و یا مشکلی است برای همه است.

وی به بحث اقتصاد مقاوتی و ابلاغ آن توسط رهبر معظم انقلاب از مدت‌ها قبل اشاره کرد و افزود: برنامه عمیق فنی و تخصصی و علمی ابلاغ شد و حال ما باید زمینه لازم برای اجرای آن را فراهم کنیم؛ از ۱۲ برنامه ابلاغی اقتصاد مقاومتی گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصادمقاومتی و برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد مقاومتی که دانشگاهیان هم می‌توانند در این دو مورد کمک کنند چقدر تلاش کردیم.

مراکز علمی مسائل غیر ضروری خود را رسانه‌ای نکنند

استاندار قم ابراز داشت: در هفته پژوهش همکاری با دانشگاه قم صورت بگیرد و مراکز علمی برخی مشکلاتی که دارند اگر ضرورت ندارد آنها را رسانه‌ای نکنند.

وی گفت: کارگروهی برای تقویت روابط دانشگاه‌ها با دستگاه‌های اجرایی تشکیل تا طرح‌های پژوهی در آن مطرح و نیازهای جامعه شناسایی و سرمایه‌گذاری مفیدتری در طرح‌ها و پروژه‌ها صورت بگیرد.