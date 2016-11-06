انتقاد روسیه از عملکرد نیروهای ائتلاف آمریکایی در موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ماریا زاخاروا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز در حساب فیسبوکی خود، ضمن انتقاد شدید از آنچه وی " قتل عام قرون وسطایی" در موصل خواند، از عدم انتشار اخبار مربوط به فعالیت نیروهای ائتلاف و بی برنامگی آنها در موصل انتقاد کرد.

«زاخاروا» نوشت: از آنجائیکه نیروهای ائتلاف هیچ اطلاعات موثقی در مورد وضعیت عملیات موصل ارائه نمی دهد، عملیات (موصل) کاملا در شرایط بی خبری و جلوگیری از دسترسی دیگران به اطلاعات مربوط به آن در حال انجام است. دقیقا مشخص نیست که آیا نیروهای ائتلاف در حال پیشروی هستند یا عقب نشینی، تاکتیک های آنها تا چه حد موثر بوده، شکست های آنها چه بوده، چند ساختمان آزاد شده و این آزادی توسط چه کسی صورت گرفته است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین در متن پیام فیسبوکی خود آورده است: شهروندان غیر مسلح به دلیل مواجهه نیروهای ائتلاف با آنها به نام مبارزه به تروریسم، در حال قتل عام شدن به سبک قرون وسطی هستند. شرایط به دلیل نبود رویکرد سازمان یافته در تخلیه شهر از شهروندان بدتر شده است.

گفتنی است، «رائد شاکر جودت» فرمانده پلیس فدرال عراق اعلام کرده که از آغاز عملیات در محور جنوبی تا کنون، بیش از ۱۰۰۰ تروریست کشته ، ۷۴ روستا از مجموع ۸۴ روستا در این محور آزاد، ۴۵۰۰ خانواده تخلیه و ۱۳۰ خودروی بمب‌گذاری شده نیز خنثی شده‌ اند.