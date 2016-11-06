۲ مزدور سعودی در صنعا کشته شدند/ هلاکت یک فرمانده مزدوران در حجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، درگیری ها میان ارتش و کمیته های مردمی یمن با مزدوران و متجاوزان سعودی در نقاط مختلف این کشور با شدت ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، ۲ مزدور وابسته به متجاوزان سعودی بر اثر اصابت گلوله تک تیراندازان یمنی در غرب سلسله الحمره واقع در نهم در استان صنعا به هلاکت رسیدند.

نیروهای یمنی همچنین منطقه ابوهمدان و تبه عامر واقع در جیزان و همچنین المسیال در عسیر را هدف حملات خمپاره ای خود قرار دادند.

مراکز حضور نظامیان رژیم سعودی در منطقه شعب الذیب در شرق الطوال واقع در استان جیزان نیز توسط نیروهای یمنی گلوله باران شد.

ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن بر مواضع سعودی ها در منطقه اسعر واقع در استان عسیر مسلط شدند.

به علاوه نیروهای یمنی پیشروی مزدوران سعودی به سمن منطقه المفالیس در حیفان واقع در استان تعز را ناکام گذاشتند.

«صالح الخیاطی» یکی از فرماندهان مزدوران سعودی در منطقه میدی در استان حجه به هلاکت رسید.