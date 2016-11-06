به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد مارانی فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در نشست توجیهی و تخصصی دفاتر راهبردی و هیأت رئیسه کارگروه‌های استانی و شهرستانی بسیج و سپاه سیستان و بلوچستان که در سالن ورزشی امام علی (ع) زاهدان برگزار شد، اظهار کرد: بسیج شجره طیبه و یک سرمایه ملی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: بسیج در دوران دفاع مقدس در مقابله با دشمنان بسیار خوش درخشید.

سردار مارانی با بیان اینکه بسیج در دوران دفاع مقدس در کنار نیروهای مسلح حضور بی‌نظیر داشته است، گفت: بسیج عظمت و سرمایه انقلاب اسلامی و محور وحدت و انسجام است.

وی در ادامه اظهار کرد: باید در بعد اقتصادی راهکارهای مناسب را برای پیشگیری از رکود و مقابله با تهدیدات ارائه دهیم.

فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه افزود: مقام معظم رهبری راهبردها را تعیین کرده‌اند و ما بسیجیان باید در مسیر تحقق فرمایشات ایشان حرکت کنیم.

وی ادامه داد: ایمان و اخلاص بسیجی زمینه موفقیت او است، تکلیف اصلی بسیح و سپاه حفظ نظام از تهدیدات دشمنان است.

سردار مارانی گفت: امنیت با سلاح و شمشیر نیست بلکه خیلی از ناامنی‌ها ریشه در وضعیت اقتصادی و فرهنگی نامناسب دارد که بسیجیان می‌توانند در رفع آن موثر باشند.

فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه بیان کرد: باید عقب افتادگی‌ها را با تحصیل علم و دانش جبران کرده و در توسعه و عمران منطقه نقش تاثیرگذار داشته باشیم.