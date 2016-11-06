یک تن و ۲۴۰ کیلوگرم تریاک از بار برنج تریلی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار مجید شجاع در رابطه با این خبر گفت: بامداد روز جاری مأموران ایست و بازرسی علی آباد بیرجند در اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر هنگام کنترل و بازرسی خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند.

وی اظهار داشت: خودرو حامل بار برنج گمرکی و پلمپ شده بود که از مبدأ مرزهای شرق کشور بارگیری شده و به مقصد شهرهای مرکزی کشور در حرکت بود که جهت بازرسی به داخل ایست و بازرسی هدایت و بازرسی شد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی ادامه داد: در بازرسی اولیه از خودرو مورد ممنوعه‌ای کشف نشد ولی با توجه به پلمپ بودن خودرو و حالات روحی و روانی راننده و سرنشین خودرو در خصوص فک پلمپ تریلی با مقام قضایی و گمرگ خراسان جنوبی هماهنگی شد و نماینده گمرک در محل ایست و بازرسی حضور یافت.

سردار شجاع گفت: با حضور نماینده گمرک پلمپ تریلی خودرو فک و تعدادی از کیسه‌های برنج توسط مأموران جابجا شد که در نهایت پس از تلاش چند ساعته پلیس تعداد ۶۲ بسته مواد مخدر از نوع تریاک به وزن یک تن و ۲۴۰ کیلوگرم تریاک با لفافه از زیر بار برنج تریلی کشف شد.

وی تصریح کرد: در این رابطه دو متهم دستگیر شدند و تحقیقات برای کشف و شناسایی سایر عوامل دخیل در قاچاق این محموله مواد مخدر ادامه دارد.